Boñar rinde homenaje al ex del Sporting Abel

El recuerdo de Abel Díez Tejerina (Boñar, León, 1953), será eterno en su tierra. El exrojiblanco, fallecido el pasado mes de abril a los 72 años, recibió ayer un homenaje póstumo en Boñar, localidad leonesa que le vio nacer. El Ayuntamiento bautizó el campo de fútbol municipal con el nombre del exjugador del Sporting, que perteneció al Júpiter Leonés, filial de la Cultural, antes de formar parte del mejor Sporting de la historia.