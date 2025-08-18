Boñar rinde homenaje al ex del Sporting Abel
El recuerdo de Abel Díez Tejerina (Boñar, León, 1953), será eterno en su tierra. El exrojiblanco, fallecido el pasado mes de abril a los 72 años, recibió ayer un homenaje póstumo en Boñar, localidad leonesa que le vio nacer. El Ayuntamiento bautizó el campo de fútbol municipal con el nombre del exjugador del Sporting, que perteneció al Júpiter Leonés, filial de la Cultural, antes de formar parte del mejor Sporting de la historia.
- El fuego penetra en el corazón de Asturias, evacuadas más de 100 personas del refugio de Collado Jermoso en Picos y medio centenar en Brañagallones (Caso)
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
- Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid
- Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
- El fuego arrasa los Picos de Europa: 'Están dejando que se queme todo
- El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
- Morante de la Puebla no llega a Gijón y ya tiene como sustituto a un torero que causó impacto en Madrid
- Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego