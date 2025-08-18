Garitano elogia al Córdoba y da la clave del triunfo del Sporting: "Es puro fútbol lo que se vive aquí"

Asier Garitano, entrenador del Sporting, atendió a los medios de comunicación a la conclusión del primer choque de liga ante el Córdoba, saldado con victoria por 2-1 con goles de César Gelabert y Jonathan Dubasin, remontando el tanto inicial de Jacobo.

La afición y la asistencia. "Es una pasada, una barbaridad. Ya sabemos lo que tenemos y lo más importante es que ellos juegan con el equipo. Los momentos que te ven sufrir es donde se ve su inteligencia y nos dan aire cuando estamos sufriendo, que nos va a tocar mucho esta temporada. En el campo, cuando llegamos, la gente que aparca lejos... No es nada forzado, son del Sporting. Yo lo sufría cuando venía. Es puro fútbol esto que se vive aquí y su nivel no lo vamos a poder igualar. Quizás alguna vaya hasta Ceuta."

El juego. "Estábamos preparados para eso porque el Córdoba te lleva a esas situaciones. Había que tener paciencia, ser fuertes en esas situaciones y ganar segundas jugadas, Ellos al espacio tienen problemas y nosotros tenemos jugadores para hacer daño. El fútbol no deja de ser un juego de errores. Nosotros hemos cometido alguno que buscaremos corregir, pero también hemos tenido ocasiones para matar el partido."

Kevin. "Veremos mañana cómo se levanta, le tenemos que hacer unas pruebas. Para que un jugador de su experiencia salga del campo tiene que haber pasado algo. Vamos a dejar pasar 48 horas."

Objetivo de la temporada. "Preparar el siguiente partido contra el Ceuta."

El once. "Buscaba cerrar primero con lateral derecho más bajo porque nos interesaba que Dubasin y Otero pudieran correr, cerrar a la gente por dentro. Y en el otro perfil hacer que Dani bajara a ayudar. A veces sale, a veces no, pero todo el mundo ha jugado el mismo partido."

El debut de los fichajes. "Bien, llevan con nosotros casi desde el primer día. Con el paso de la pretemporada hemos ido mejorando. Álex nos da fútbol, piernas y para jugadores de arriba como César es muy interesante. Le faltan goles, que ha tenido alguna situación. El equipo ha estado bien, correcto, e intentaremos ir mejorando el juego con el paso de las jornadas."

El estado del equipo. "Físicamente estamos muy bien. Los datos nos dan que cada uno está muy bien, quizás nos ha faltado algo más de juego. Estamos muy contentos con todos, también con la gente que ha estado en el banquillo y los que han salido."

El rival. "Un equipo que el año pasado al inicio le costó, pero que luego fue muy competitivo, estuvo con los mejores y este año ha vuelto a reforzarse muy bien. Te exige una barbaridad, pero puedes provocarle errores en situaciones que hoy hemos aprovechado."

Las trifulcas de la segunda parte. "Son lances del juego normales. Te puede ir a favor o en contra. Tenemos que estar concentrados en esas situaciones y ahí hemos hecho el segundo gol. El partido ha sido disputado porque el rival ha sido muy bueno y noble."

Final de la primera parte. "Hoy era ese partido, queríamos jugar ese partido desde el inicio hasta el final. Igual la semana que viene es otra diferente. Es importante que el equipo crea en la idea y en el plan de partido".

Otero. "Es un jugador que en esta categoría puede dar goles, puede asistir… Es de mucho nivel."

Perrin. "Tiene que mejorar algunas situaciones porque su ímpetu le llevaba a veces a cometer alguna equivocación. Está muy bien ver a defensores celebrar las acciones defensivas. Ahora lo veo en muchos equipos."

La polémica. "A nosotros no nos habían pitado en una mano en un pase interior de Gaspar en el otro área, aunque hubiera sido una falta. Lo de Carracedo es un lance del juego. Fútbol, lo normal."

Lo que falta. "Algún jugador de banda y algún defensor más."

Salidas. "No, salvo que algún jugador elija querer salir. Si no, no."