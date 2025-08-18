Iván Ania responde al penalti anulado ante el Sporting: "Fuimos superiores"

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, atendió a los medios de comunicación tras la derrota de su equipo en el estreno liguero contra el Sporting en El Molinón por 2-1. Para el técnico ovetense, su equipo fue merecedor de la victoria tras contar con el mayor número de ocasiones

El partido: "En el desarrollo del partido fuimos superiores. Mejores en el juego, en las estadísticas. Solo nos faltó ser superiores en el resultado. En la primera falta nos faltó encontrar más a Vilarrasa porque Dubasin entraba al central y quedaba solo. Tuvimos llegadas, gol, tres tiros al palo y cuando mejor estábamos, sacan rápido de banda. Los dos goles vienen de saques de banda y se nos ha ido el partido en dos despistes".

La polémica: "El de Vilarrasa para mí es un agarrón claro y la otra hay un golpeo en la mano. Ante eso no podemos hacer nada y entre eso y la acción en el banquillo, nos sacó del partido, y eso fue lo que precedió al segundo gol. Hoy no tuvimos esa suerte de que dé al palo y entra".

Superioridad: "Generamos una superioridad clara dentro con Sergi un cuatro contra dos. Se giraba, jugaba fuera y teníamos peligro. Tuvimos un inicio bueno por dentro, llegamos mucho, tiramos 15 veces, con tres palos, pero el acierto no nos sonrió y nos llevamos una derrota".

El escenario: "Es evidente que soy de Oviedo, soy del Oviedo, pero no es lo mismo venir con el Oviedo que con otro equipo. Era un partido importante porque era el primero de liga, porque es en Asturias, pero que para mí fuera especial no quiere decir que hiciera algo extra ya que para los jugadores es un partido más.”