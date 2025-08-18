El Molinón sueña en grande: la previa del estreno liguero del Sporting

Aunque la Semana Grande está oficialmente terminada, no hay fiestas que se precien en Gijón sin fútbol y sin el Sporting entre sus protagonistas. El Molinón prolongará esta tarde, a su manera, los festejos en rojiblanco. El municipal gijonés rozará el lleno tras unos días en los que el ritmo de venta de entradas va camino de agotar el papel y la cifra de abonados ha superado los 23.000. Y lo que queda. El Sporting contará con un extraordinario empuje desde la grada para su estreno liguero ante el Córdoba (19.00 horas) del exoviedista Iván Ania. Lo hará con toda la plantilla disponible, a excepción del lesionado de larga duración Jesús Bernal, y la renovada esperanza de volver a mirar a los puestos altos.

El Molinón sueña en grande

Caminar por un abarrotado Gijón durante el ecuador del mes de agosto es toparse con un montón de camisetas del Sporting y una pregunta constante en torno al equipo de Asier Garitano: "¿Eres optimista este año?". La herida abierta tras el pésimo final de la pasada campaña parece cerrada, al menos, por el momento, gracias a la inversión en fichajes como Gelabert y Dubasin, garantías dentro del siempre incierto mercado. Junto a la congelación de los precios de los carnés ha sido la mejor estrategia para ver a la afición superar el número de abonados de la campaña anterior. Y eso que por el medio hubo algún enfado, como el regreso de Jordy Caicedo, motivado en pretemporada para intentar rescatar el fútbol y el crédito dilapidado durante los últimos cursos.

Con todo esto, junto a los centímetros de futbolistas como Loum, Justin Smith, Perrin y Pablo Vázquez, o el talento de Álex Corredera, se presenta un nuevo Sporting cosido por Garitano para ser un equipo más fiable y competitivo o, como dicen en el vestuario, sólido. El primer partido de Liga vendrá a mostrar eso y un once que el entrenador dice tener perfilado desde hace días y que deja alguna duda en el aire.

Entre ellas, si futbolistas como Gaspar o Smith, entre algodones al iniciar la semana, llegan en condiciones como para salir de inicio. Serán ambos dos de los condicionantes junto a la adaptación del último refuerzo, Mamadou Loum, llamado a ser una figura importante en la medular pero al que, en palabras de Garitano, le falta adaptarse.

Con Yáñez como un fijo en la portería, la defensa podría estar formada por Guille Rosas y Diego Sánchez en los costados, mientras la pareja de centrales más utilizada por el técnico ha sido la formada por Curbelo y Perrin. En el centro del campo, Álex Corredera busca acompañante. Ahí Nacho Martín añadiría guante, o cualquiera de los pivotes físicos, músculo. Por delante, una línea de tres en la que Duba y Gelabert tienen sitio fijo, mientras la condición de Gaspar podría abrir la puerta a Queipo. En punta, Otero.

El Córdoba, por su parte, llega con las bajas de uno de sus fichajes más importantes, Dalisson, que se une así en la enfermería a un Adilson Mendes aún recuperándose de su lesión de larga duración. Entre las caras nuevas de los cordobesistas, Sergi Guardiola liderará el ataque. El equipo se concentrará este mediodía antes de encontrarse con un Molinón a reventar.