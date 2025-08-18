Otero deja espacio y el Sporting acerca posturas por Daniel Luna

Con un ojo puesto en el estreno liguero en El Molinón y otro en el mercado. El Sporting inicia la semana con compromiso competitivo ante el Córdoba y la intención de dejar sellada la llegada de Daniel Luna desde el Mallorca. El club tuvo este domingo un nuevo acercamiento en la negociación para la cesión, con opción de compra, del caleño. Las conversaciones para llevarlo a buen término siguen abiertas, pero fuentes consultadas aseguran que el acuerdo no está cerrado.

Lo que es un hecho es la doble nacionalidad de Juan Otero. LaLiga ha validado la documentación para que el colombiano deje de ocupar plaza de extracomunitario, lo que deja hueco a la contratación de un nuevo futbolista en esa situación. Cabe recordar que una de las dos plazas para ello de las que disponen los equipos ya está siendo utilizada por Jordy Caicedo, cuya inscripcion, junto a la de Perrin, dos de las incorporaciones de esta campaña, está previsto que LaLiga la autorice en las horas previas al encuentro de esta tarde ante el Córdoba. La idea es que la otra plaza de extracomunitario de la que dispone el Sporting sea para Daniel Luna, a la espera de cómo evolucionen las negociaciones por el jugador en las próximas horas .

Necesitado de reforzar el ataque y la defensa, el Sporting afronta los últimos días de mercado con la preferencia de atar antes una cara nueva para añadir competencia a los extremos que la pieza que resta en la zaga. La sumar un defensa será, si no surge ningún imprevisto de última hora, el último movimiento a efectuar para reforzar la plantilla. En resumidas cuentas, el esfuerzo económico del tope salarial que resta para completar la plantilla tendrá como preferencia la llegada de un futbolista para el extremo. En el caso de Daniel Luna, con polivalencia para actuar por el centro y por las dos bandas.

Sobre el fichaje de un nuevo futbolista para la defensa, Asier Garitano ha sido claro en cuanto al perfil que se busca: un central zurdo o un lateral izquierdo. En ese margen, y el económico, se moverá el equipo. La competición empieza esta tarde con El Molinón a tope y José Riestra, director global de fútbol de Orlegi, atento a los despachos y al verde. Rematar bien un verano veloz e importante en cuanto a inversión en fichajes, clave.