El Sporting prolonga el restallón: remontada ante el Córdoba con el tridente a tope (2-1)

El restallón sacudió Gijón el viernes en plena Semana Grande. Tres días después, en una especie de movimiento sísmico prolongado por el sportinguismo, tuvo su eco en El Molinón. Casi 25.000 almas hicieron retumbar el campo más antiguo del fútbol español para celebrar la remontada de un práctico Sporting ante un Córdoba con más balón y menos gol. Capaz de superar el tempranero tanto de Jacobo en un inocente fallo de Yáñez, los rojiblancos mostraron la relevancia del triángulo Otero, Gelabert, Dubasin. El colombiano dio el empate a Gelabert y el tanto de la victoria a Dubasin para abrir la Liga al alza. Los tres, arropados por una sobria defensa y un más que notable Nacho Martín.

Real Sporting 2 1 Córdoba 0-1, min. 18: Jacobo; 1-1, min. 30: Gelabert y 2-1, min. 69: Dubasin. Alineación Real Sporting Yáñez (1); Kevin Vázquez (1), Pablo Vázquez (1), Perrin (2), Pablo García (1); Nacho Martín (2), Álex Corredera (1); Dubasin (2), Gelabert (2), Queipo (0); y Juan Otero (2). CAMBIOS Gaspar (1) por Queipo, min. 60; Diego Sánchez (1) por Pablo García, min. 60; Guille Rosas (1) por Kevin Vázquez, min. 63; Jordy Caicedo (s. c.) por Otero, min. 86 y Curbelo (s.c.) por Gelabert, min. 86. Alineación Córdoba Carlos Marín (1); Carlos Isaac (2), Fomeyem(2), Rubén Alves (1), Vilarrasa (1); Isma Ruiz (2), Álex Sala (2), P. Ortiz (0); Carracedo (2), Sergi Guardiola (1) y Jacobo González (2). CAMBIOS Álex Martín (1) por Rubén Alves, min. 46; Kevin Median (1) por P. Ortiz, min. 76; Juan María (s.c.) por Vilarrasa, min. 86 y Obolskii (s.c.) por Isma Ruiz, min. 88 y Albarrán (s.c.) por Carlos Isaac, min. 87. Álvaro Moreno Aragón (C. Madrileño ). Amonestó a los rojiblancos Perrin y Corredera y a los visitantes Sergi Guardiola, Carracedo. El Molinón Enrique Castro Quini: 24.896 espectadores, según datos oficiales.

Con tres fichajes en el once, Perrin, Pablo Vázquez y Corredera, sin contar la vuelta de Gelabert y Dubasin en propiedad, el Sporting salió a El Molinón como le gusta a Garitano: ordenado, intenso, agresivo… No le importó que el rival iniciara con más pelota. Más bien formaba parte del plan. No así lo que sucedió poco después. Un tiro de Carlos Isaac, tras llegar desde segunda línea, avisó de las maneras de un Córdoba a gusto con balón y con Álex Sala dándole sentido al juego. También atento al fallo. Tuvo la primera en una mala salida rojiblanca. Pablo García arriesgó con un pase hacia el centro de la frontal taponado, después, por Nacho Martín. Le siguió otra pérdida de Juan Otero solucionada con una espectacular estirada de Yáñez a tiro de Sergi Guardiola. Y de un paradón, a un regalo.

El Córdoba se adelantó, superado el cuarto de hora, en uno de esos goles tontos de la temporada. Jacobo, escorado en el área, amagó con irse para adentro y recortó a Kevin Vázquez para armar la zurda. El disparo pilló a Yáñez con el palo corto bien tapado. La pelota, abajo, iba en dirección al portero. Bajó los brazos para blocar, o palmear, pero la pelota salió escupida de sus manos, colándose entre sus piernas y terminando en el fondo de la portería. Mazazo que dejó al equipo grogui. Carlos Isaac probó minutos después un nuevo disparo que, para fortuna de los gijoneses, terminó estrellándose en el palo. Tocaba dar un paso adelante.

Un centro de Dubasin se quedó con Otero y Queipo a milímetros de conectar dio paso al gol del empate. Estuvo listo Nacho Martín para sacar rápido de banda y buscar a Otero al espacio. El colombiano centró raso al centro del área, donde Gelabert empujó a placer. Media hora, dos goles, y El Molinón, a rebosar, de nuevo a tope.

Contestó el Córdoba con un remate de Carracedo despejado por un recuperado Yáñez. Devolvió el golpe el Sporting con una apertura de Nacho Martín de las que enamoran. El canterano cambió el juego de derecha a izquierda con un pase medido. Dejó clavada a la zaga visitante e inició una acción finalizada por Pablo García que acercó el segundo. Carlos Marín tocó lo justo para evitarlo. Se llegó al descanso con el partido abierto.

Con el Sporting intentando sacar provecho de los contragolpes, y el Córdoba llevando el peso del balón, se inició la segunda parte. Solo un cambio, en el bando visitante. Álex Martín por el lesionado Rubén Alves. Garitano movió el banquillo a falta de media hora, renovando al completo la banda izquierda. Gaspar y Diego Sánchez, por Pablo García y un Queipo desafortunado. Poco después saltó Guille, ovacionado por la grada, por el lesionado Kevin Vázquez. Iban a pasar cosas.

Antes del segundo gol rojiblanco, polémica, con las manos en el área, origen de cambios en el reglamento este verano, como protagonista. De penalti en el área local y amarilla a Pablo Vázquez, a la entrada del VAR y nada de lo anteriormente señalado. Las imágenes dejaron claro cómo el rojiblanco retiraba el brazo antes de que la pelota le golpeara entre el hombro y el antebrazo. Fiesta sportinguista e indigación cordobesista. Se calentó el partido con el banquillo visitante, en ebullición, y con Iván Ania en el foco. Una patada a destiempo de Carracedo a Diego Sánchez, ante el entrenador del Córdoba, abrió una trifulca que enrabietó al Sporting y a El Molinón. Fue el preludio del segundo. La perdición del cuadro andaluz.

Álex Corredera, tras un primer acto discreto, encontró el espacio para que Otero volviera a caer a banda vestido de asistente. Esta vez, el que esperaba en el segundo palo era Dubasin, que a media altura dibujó una volea poco estética, pero efectiva, como su equipo. Carlos Marín sacó una mano blanda y el municipal gijonés estalló. Remontada.

No se rindió el Córdoba, que mandó un nuevo balón a la madera. Fue Sergi Guardiola en esta ocasión. Lo hizo, eso sí, en fuera de juego, aunque Álvaro Moreno Aragón dejó seguir al desembocar la jugada en una contra que César Gelabert acabó sin resolver. Quiso cerrar el partido Garitano reforzando la zaga a cuatro minutos del final. Curbelo se sumó a la defensa saltando al campo en medio de una cerrada ovación a un acalambrado Gelabert. Jordy Caicedo relevó también al doble asistente Otero. Le salió bien.

La última gran ovación se la llevó un defensa para acabar de repartir méritos al eficaz trabajo de contención. Perrin rebañó una de las últimas ocasiones visitantes celebrando la acción como si de un gol se tratara. Perrin, muerde. Dio tiempo, todavía, a que Albarrán metiera el miedo en el cuerpo con un nuevo acercamiento estrellado en la base del palo, después de que Jordy Caicedo perdonara el tercero tras un gran pase de Gaspar.