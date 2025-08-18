Las taquillas de El Molinón, abiertas desde las 9.30 horas

El Sporting informa que los abonados y aficionados dispondrán de las taquillas abiertas desde las 9:30 horas hasta el inicio del encuentro. Los abonados que aún no dispongan de su carné podrán solicitarlo. Además, los abonados que no tengan su carné pueden solicitar la entrada correspondiente al correo electrónico "abonados@realsporting.com". Las altas nuevas también podrán cursarse hoy, hasta las 14.00 horas.