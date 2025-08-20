Un ambiente de Primera: El Molinón, diez años sin superar esta cifra en un estreno liguero

Apenas había arrancado la segunda parte en El Molinón cuando en los videomarcadores del feudo rojiblanco se anunció la asistencia del partido: 24.896 espectadores. Un dato sobresaliente, más aún si consideramos que el partido era un lunes, laborable y a las siete de la tarde. A falta de media hora para el inicio del encuentro, en las inmediaciones del estadio la cantidad de gente era bastante mayor que en otros debuts ligueros. La cola de la tienda, con la nueva segunda equipación ya expuesta, llegaba hasta prácticamente las taquillas. Allí, junto a la oficina de abonados, algunos aficionados acudieron a recoger sus carnés, que estaba previsto que fueran enviados pero que no llegaron a tiempo, según ha podido saber este periódico tras consultar al club.

Con la salida de los jugadores, El Molinón ya presentaba una imagen espectacular. El día, soleado, acompañaba, y las ganas de la afición de volver a ver a su equipo hicieron que el canto al unísono del himno sonara por encima de la megafonía. Algunos abonados, que apuraron su llegada y acudieron con su carné digital, tuvieron algún problema de cara a acceder al campo, una incidencia cuyas causas intenta conocer el club de la mano con La Liga. Sin embargo, sobre el minuto 10 ya estaba todo el mundo en el estadio para animar a sus jugadores. El tanto inicial de Jacobo enmudeció a El Molinón, que reaccionó rápidamente en búsqueda de un empate que lograría a la media hora Gelabert. Después, en la segunda parte, y como si de una montaña rusa se tratara, la afición celebró la corrección del VAR con el penalti de Pablo Vázquez para, cinco minutos después, estallar con el 2-1 de Dubasin. El Córdoba, con una propuesta valiente, apretó en búsqueda del empate. Y lo tuvo cerca, con un balón al palo y una acción salvadora de Perrin.

El defensa francés, con una entrada a ras de suelo dentro del área a Carracedo primero, y después con un forcejeo con Albarrán que acabó en saque de puerta, enloqueció a El Molinón con su reacción, celebrando su acción como si de un gol a favor se tratara.

Un dato de récord

Los 24.896 espectadores que vieron la primera victoria de la temporada estuvieron de récord. De hecho, para encontrar una cifra superior en un primer partido como local en el arranque de una temporada tenemos que remontarnos a la temporada 2014/ 2015, cuando el Sporting recibió en El Molinón, en la primera jornada tras el ascenso de los Guajes, al Real Madrid. De hecho, ante el Córdoba, hubo más espectadores que en la 2015/2016 ante el Athletic Club, también en Primera, con victoria por 2-1 para el Sporting ante 24.833 espectadores, 63 menos que el pasado lunes.

Después, en los estrenos en Segunda División, solo la temporada pasada ante el Levante, con 23.319 asistentes, se acercó a la cifra del partido ante el Córdoba. Es cierto que desde tierras andaluzas viajaron a Gijón cerca de medio millar de aficionados que contribuyeron a que El Molinón, en esta primera jornada, registrara la mejor entrada de toda la Segunda División. De hecho, en Primera, solo cinco partidos superaron el aforo del Sporting-Córdoba: Valencia-Real Sociedad (45.333), Athletic Club-Sevilla (49.134), Espanyol-Atlético de Madrid (29.612), Elche-Betis (28.585) y Real Madrid-Osasuna (68.407).