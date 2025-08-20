El ataque del Sporting pasa por la "DOG"

Un tridente para dominarlos a todos. El Sporting sumó este lunes la primera victoria del curso en el debut liguero ante el Córdoba gracias a los goles de Jonathan Dubasin y César Gelabert, ambos asistidos por Juan Otero. En un partido sobrio de los rojiblancos, las sensaciones del equipo son de una plantilla trabajada desde lo defensivo, pero que todavía le quedan piezas por ajustar con el balón en los pies. En la previa, la alineación contaba con algunas incógnitas, pero también con varias certezas. Entre ellas la presencia de Dubasin, Otero y Gelabert.

La "DOG" se ha convertido desde la llegada de Garitano en un seguro de vida para el ataque, y así lo acreditan sus números. En los nueve partidos del técnico de Vergara, el trío ofensivo ha generado doce goles y cinco asistencias.

Dubasin

Tras su temporada de consagración como uno de los jugadores diferenciales de la categoría, el belga empezó el segundo curso como sportinguista de la misma forma que lo hizo el pasado; anotando. Al igual que sus compañeros de la ofensiva, le costó sacar a relucir el fútbol que tiene en sus botas ante un Córdoba que le exigió vivir más tiempo en campo propio. Aun así, necesito tan solo una pelota cerca del área rival para servir un balón en bandeja a Pablo García, que si no llega a ser por la intervención del portero rival hubiese supuesto el segundo del Sporting. Suyo fue el tanto de la victoria tras un remate a centro de Otero que entró con suspense y que certificó el primer triunfo de la temporada.

Con Garitano, Dubasin ha mantenido la posición de extremo derecha y con cierta libertad para jugar por dentro. La única duda que deja el belga es la de su sustituto. Sin recambio natural, la alternativa sería Otero para jugar en ese costado.

Otero

El colombiano se ha asentado como el delantero titular del equipo. Tras dos campañas superando los dobles dígitos en anotación, el ariete estrenó la nacionalidad española con dos asistencias de nivel. La primera, tras un saque de banda de Nacho Martín que pilló desprevenida a la defensa verdiblanca y que le dejó solo para ceder por abajo a Gelabert. La segunda, con un centro medido al segundo palo que remató Dubasin a placer.

El debate en la punta estaba servido después de una pretemporada en la que el cafetero no consiguió ver puerta y, por contra, Caicedo y Amadou destacaron con cuatro goles cada uno. No obstante, en su primer partido dejó claro que no hace falta anotar para ser el mejor del encuentro.

Gelabert

El culebrón del verano en el Sporting pasó por Gelabert. La llegada de Garitano le llevó de nuevo a su puesto natural, entre el centro del campo y la delantera. Ahí ha destacado como un goleador nato, además de controlar la batuta del equipo como apuntaba desde su llegada. Suyo fue el comienzo de la remontada, llegando desde la frontal y rematando con certeza.

Es la gran apuesta del equipo tras el desembolso de 2 millones de euros y cuenta con la responsabilidad de organizar el equipo en fase ofensiva. Ante el Córdoba, se le vio cómodo bajando a recibir el balón en varias ocasiones, aunque en fase de creación puede sufrir con el juego directo que plantea el técnico vasco. No obstante, en segunda jugada y cerca del área es donde tiene que lucir. En el primer partido, se volvió a ver su buen entendimiento con Dubasin y, si las lesiones le respetan, puede formar una gran pareja también con Gaspar, que se espera que se una como una nueva "G" al trío referencia del Sporting.