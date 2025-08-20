El Sporting sigue esperando por Luna
Los rojiblancos, bien posicionados, confían en la incorporación del extremo colombiano descartado por Arrasate en el Mallorca, que prefiere que el jugador se quede en España frente a otras opciones en el extranjero
El Sporting sigue apostando fuerte por la incorporación del extremo Daniel Luna a falta de que el Mallorca confirme la cesión. El colombiano, que no jugó ante el Barcelona, supondría la penúltima incorporación de los rojiblancos, dando por cerrada la faceta ofensiva del campo. Primero fue Juan Córdoba, que no llegó a pasar el reconocimiento médico, luego se intentó la incorporación del georgiano Lasha Odisharia, cuyo equipo, el FC RFS de Letonia no le ha dejado salir y parece una opción descartada. Finalmente, parece que el elegido será Luna, que la pasada campaña jugó media temporada con el Cartagena.
Jagoba Arrasate, técnico del Mallorca, confirmó la salida del extremo, apartándolo de la dinámica del equipo y despertando el interés de varios conjuntos de la categoría de plata. Entre ellos, el Sporting sería el mejor posicionado para hacerse con los servicios del caleño, que podría llegar con una opción de compra. También han preguntado por él en el extranjero, aunque en la dirección del conjunto bermellón ven con mejores ojos que el jugador se quede en España.
Luna llegó la pasada campaña a un Cartagena muy necesitado de puntos. Finalmente, no logró la salvación, pero el colombiano consiguió afianzarse en el once titular, donde tuvo varias actuaciones destacadas. Llegó a anotar tres tantos en la segunda vuelta y dar una asistencia. El último de sus goles, en la penúltima jornada, donde el Cartagena cayó derrotado ante el Sporting por 3-2. Ahora, es turno del Mallorca confirmar la cesión para su llegada a Gijón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- El subsuelo del casco histórico de Oviedo sigue dando sorpresas: la reforma del edificio de Casa Lito hace aflorar restos arqueológicos
- Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes
- Muere atropellado un ciclista de 63 años en la recta de Posada de Llanes a Turanzas
- Esta es la cantidad que cobrará 'Europe' (además de la taquilla) por actuar en Oviedo durante las fiestas de San Mateo
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que está 'casi gratis
- Asturias ya controla sus incendios gracias a la lluvia y la caída de temperaturas y apremia a León a extinguir los suyos