El Sporting sigue esperando por Luna

El Sporting sigue apostando fuerte por la incorporación del extremo Daniel Luna a falta de que el Mallorca confirme la cesión. El colombiano, que no jugó ante el Barcelona, supondría la penúltima incorporación de los rojiblancos, dando por cerrada la faceta ofensiva del campo. Primero fue Juan Córdoba, que no llegó a pasar el reconocimiento médico, luego se intentó la incorporación del georgiano Lasha Odisharia, cuyo equipo, el FC RFS de Letonia no le ha dejado salir y parece una opción descartada. Finalmente, parece que el elegido será Luna, que la pasada campaña jugó media temporada con el Cartagena.

Jagoba Arrasate, técnico del Mallorca, confirmó la salida del extremo, apartándolo de la dinámica del equipo y despertando el interés de varios conjuntos de la categoría de plata. Entre ellos, el Sporting sería el mejor posicionado para hacerse con los servicios del caleño, que podría llegar con una opción de compra. También han preguntado por él en el extranjero, aunque en la dirección del conjunto bermellón ven con mejores ojos que el jugador se quede en España.

Luna llegó la pasada campaña a un Cartagena muy necesitado de puntos. Finalmente, no logró la salvación, pero el colombiano consiguió afianzarse en el once titular, donde tuvo varias actuaciones destacadas. Llegó a anotar tres tantos en la segunda vuelta y dar una asistencia. El último de sus goles, en la penúltima jornada, donde el Cartagena cayó derrotado ante el Sporting por 3-2. Ahora, es turno del Mallorca confirmar la cesión para su llegada a Gijón.