Alba Fuertes, portera del Sporting Femenino, convocada con la selección española sub-17

Alba Fuertes, portera del Sporting Femenino, ha sido convocada con la selección española Sub-17 para disputar dos partidos amistosos internacionales, ambos ante Inglaterra. Los encuentros se disputarán los días 28 y 31 de agosto en el Estadio Camilo Cano en La Nucía, Alicante, arrancando ambos a las 11:00 horas.

Fuertes, de 17 años, fue la tercera incorporación del Sporting Femenino para la nueva temporada. La guardameta leonesa, natural de La Bañeza y que llegó procedente del Burgos, ya había sido convocada con anterioridad por el combinado nacional sub-17. En esta pretemporada, el Sporting, que ha disputado un amistoso ante el Athletic Club B saldado con victoria por 2-1, Fuertes fue suplente en detrimento de Carbajal. Sin embargo, luego entró al campo en el minuto 33, jugando el resto del partido.

El Avilés, rival en Copa

El Real Avilés será el rival del Sporting en la primera eliminatoria de la Copa de SM La Reina. El encuentro se disputará a partido único en la Escuela de Fútbol de Mareo. Las avilesinas, con quien comparten categoría en Segunda Federación FutFem, visitarán las instalaciones rojiblancas el 9, el 10 o el 11 de septiembre, en un horario todavía pendiente de confirmar.