Álex Corredera sobre su debut con el Sporting: "Con el gol de Duba se me puso la piel de gallina"

Una defensa sólida, un ataque eficaz y un centro del campo de trabajo. A grandes rasgos esta fue la imagen del Sporting en el primer partido de la temporada. Con halagos para delanteros y centrales, la medular tuvo un partido de brega silenciosa en el que Nacho Martín y Corredera completaron los noventa minutos sin dar grandes síntomas de desgaste. Al de Noreña se le vio en una faceta diferente a la que acostumbra, con menos balón, pero más recorrido. En el caso de Corredera, demostró que las palabras el día de su presentación no engañaban. El catalán demostró llegada en los primeros y últimos minutos del partido, pero se le vio más fijo en el resto del encuentro. También una cierta falta de control de la posesión, un objetivo que tiene marcado en adelante.

"El otro día no fue el partido más brillante con balón del equipo, los mediocentros participamos menos en ataque, pero también nuestro trabajo funciona de esta manera. Intentamos sostener muchísimo al equipo. Creo que tanto Nacho como yo en esa posición estuvimos bien", remarcó Corredera ayer en rueda de prensa.

El estilo de Garitano, con el equipo agrupado en defensa y vertical en ataque, tampoco favorece a una salida del balón pausada. "Seguramente de aquí en adelante vamos a trabajar para poder tener en más fases del juego el control del partido. Y eso pasa también por tener un poco más el balón", explicó el centrocampista que destacó con creces en las labores defensivas. Fue el segundo jugador de la categoría con más recuperaciones, tres en total, y el tercero en entradas, con cinco. Un valor seguro en un partido planteado para buscar los errores del Córdoba. "Nuestro plan de partido pasaba por aprovechar sus debilidades y tras pérdida rival, ganar la espalda para correr".

Contra el Ceuta, Corredera apuntó que el plan será distinto. El equipo buscará ser más protagonista en el partido y mejorar en la posesión, tras el escaso 35% en el primer partido. "Podemos esperar un Sporting a nivel de actitud, de compromiso parecido, eso sí, vamos a intentar controlar la fase del juego ofensiva, poder generar más superioridades y tener más el balón para jugar en campo rival", anunció el medio. También fue preguntado por el aspecto goleador, una tarea que espera olvidar esta campaña. Con tres goles en cuatro temporadas, es consciente del margen de mejora. "El míster siempre me lo dice. Entre áreas soy el mejor, luego en las áreas se me complica el gol. Intento trabajarlo en los entrenamientos", confesó. Fue en su última temporada en Badajoz, donde se vio al Corredera más goleador con diez tantos, aunque en una posición más cercana al ataque respecto a lo que se ha acostumbrado desde su salto al fútbol profesional.

Corredera no quiso dejar pasar la ocasión para destacar la gran impresión que le produjo jugar por primera vez como local en El Molinón. "Hacía mucho tiempo que no sentía algo parecido como cuando el gol de Dubasin. Con el rugido del estadio se me puso la piel de gallina. Es una sensación increíble y te da ganas de seguir luchando hasta el final, por la gente y por el escudo. Es lo que buscamos, sentirnos identificados con la gente y estar a la altura de lo que este club merece", finalizó el centrocampista.