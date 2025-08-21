Cuidado con el Alfonso Murube: la mirada de Josu Uribe sobre el rival del Sporting

Casi 50 años después, la Agrupación Deportiva Ceuta vuelve al fútbol profesional, con una temporada de ensueño y siendo el mejor equipo de largo de la Primera RFEF. Varios son las claves de su éxitos e intentaremos analizarlas. Un club con un apoyo institucional enorme por parte de la Ciudad Autónoma que le hace manejar buenos presupuestos, una masa social muy importante, un estadio que aprieta de lo lindo y lleva en volandas al equipo... Quizás equipos como el Ibiza, Nàstic, Hércules o Murcia deberían aprender. No solo consiste en tener un buen presupuesto para llegar al fútbol profesional, se necesitan más cosas , trabajar muy duro y con la humildad necesaria.

La clave del éxito tiene dos nombres: Luhay Hamido, su presidente, y Eduardo Villegas, su director deportivo. Comenzaron su trabajo desde muy abajo y han llevado al club a lugares insospechados. Un presidente ambicioso y trabajador que se empeñado en triunfar y lo ha conseguido. Un Eduardo Villegas, que conozco bien porque tuve el gusto de trabajar con él en el Xerez, trabajador incansable y hombre de fútbol que dedica horas y horas a su profesión y merece lo que le está sucediendo.

El Ceuta está dirigido por José Juan Romero, entrenador con todas sus letras. Ha pasado por todas las categorías del fútbol y lleva el esfuerzo y el éxito en su ADN, nadie le ha regalado un banquillo. Es un técnico con ideas claras, amante del juego dinámico y valiente, que da mucha importancia al juego exterior tanto de laterales como extremos, que le gusta mantener un ritmo alto de partido y exigir al rival con buenas presiones altas y transiciones muy agresivas. Una estructura de cuatro defensores, un centro campo con un jugador de mucha posición para dar balance defensivo al equipo y a partir de ahí, jugadores con dinamismo y calidad para atacar y defender. Manejando varios modelos de juego, se han reforzado muy bien, pero arriba todavía les falta algo más para poder competir en una categoría tan complicada. El Ceuta será un equipo en su casa que te va a exigir en lo futbolístico y en lo físico muchísimo y si no lo igualas vas a sufrir.

Han mantenido la base de los jugadores que consiguieron el ascenso y han unido al proyecto a jugadores con experiencia en la categoría para ayudarles a conseguir el importante reto de la permanencia, jugadores con muchos minutos en la categoría que haga más pequeño el salto de categoría. Bodiger (Tenerife), Anuar (Valladolid), Ortuño (Eldense), Diego González (Huesca), Matos (Cádiz), Vallejo (Ferrol) y Manu Sánchez(Levante) son los jugadores que ha sumado al proyecto Edu Villegas. Harán un equipo muy complicado, sobre todo en su campo que es donde buscarán los puntos necesarios para su objetivo prioritario que es la permanencia.

No será un partido fácil, hay que afrontarlo con mucha concentración y mucha seriedad. El Sporting es superior por profundidad de plantilla y nivel individual de muchos de sus futbolistas, pero hay que demostrarlo en el verde, y cuidado que se llama Alfonso Murube.○n