La Mareona viajará a Ceuta por tierra, mar y aire para acompañar al Sporting

Por tierra, mar y aire la Mareona volverá a estar presente en un viaje más del Sporting. La primera cita del curso como visitantes será en un desplazamiento inédito para la mayoría de seguidores, por no decir todos, ya que el equipo jugará en otro continente; en Ceuta. "Ya fuimos a Europa cuando jugamos contra el Andorra, que este año volveremos, y ahora nos vamos de competición intercontinental", bromea Xuacu Rodríguez, presidente de la peña "Sentimiento Rojiblanco", que estará presente en el Alfonso Murube junto a otros nueve miembros de la asociación sportinguista. La ruta ya está organizada y el trayecto se hará en coche en su mayor parte. "Saldremos el viernes sobre las ocho de la tarde. Cuando vamos para el sur siempre vamos a tres paradas, esto es un poco como la Fórmula 1", asegura el presidente de la peña sportinguista.

En dos vehículos capitaneados por el propio Rodríguez y por Humberto Merediz, tomarán la ruta de la Plata para viajar hasta Algeciras, donde cambiarán de transporte para subirse al ferry que cruzará el estrecho de Gibraltar. Por el camino, aprovecharán para comer en el área de servicio de Palazuelo, antes de llegar a Benavente, seguirán ruta hasta Aldeanueva del Camino, nada más entrar en Extremadura, y tendrán un último descanso cerca de Sevilla. "Al final cuando lleguemos a Ceuta, que será de mañana, con tantas comidas y paradas los habrá que quieran lanzarse ya al vermú", comenta entre risas el presidente de la asociación.

Una vez toquen tierra, se juntarán con otros miembros de la peña "De Madrid al Cielo". "Firmo la media inglesa. Ganar en casa y empatar fuera. Con eso acabas ascendiendo", avisa Fran Suárez. Otros de la peña, Pelayo Rodríguez confían en que se repita la historia y que se consiga el ascenso como la última vez que se visitó Ceuta. "Allí empatamos y en El Molinón ganamos 2-1, y también fue el primer partido de liga", recuerda Pelayo Rodríguez.

Hace falta remontarse hasta el 8 de marzo de 1944 para llegar al partido que mencionaba este aficionado, de ahí que parezca que es la primera vez que ambos equipos se enfrentan. El desplazamiento tiene todos los condicionantes para ser uno de los que en la peña "Sentimiento Rojiblanco" tarden en olvidar. "Vamos a hacer doce temporadas viajando y nos hemos encontrado cosas muy curiosas, esta ocasión es algo único porque nunca fuimos en ferry a ver al Sporting", señala Xuacu Rodríguez.

Entre las anécdotas, rememoran las visitas a Almendralejo de hace unas temporadas, cuando el Sporting jugó contra el Extremadura. "El equipo estaba alojado en el hotel que estaba pegado al campo, pero como la Liga obliga a llegar en autobús, vimos como salían del hotel, daban la vuelta al campo y entraban al campo", asegura el presidente, después de que Nacho Pérez señalase que en el Alfonso Murube puede ocurrir una situación similar.

Sobre el estadio del Ceuta, las opiniones son varias. Empezando por el césped, recién plantado. "Es natural y puede que nos venga bien ser los primeros en jugar", afirma Javi Otero. "Habrá que ver en la segunda parte, que el año pasado en Almería, en la primera jornada, también nos encontramos con un terreno lleno de tapines", añade Nacho Pérez, por su parte. El conjunto caballa ha mandado al Sporting 180 entradas para la Mareona, aunque desde el club tienen previsto que vaya más gente. "No creo que desde Gijón llenemos, pero tampoco pensaba que en Almería iba a haber 400 el año pasado", destaca Pérez. "Hay mucha gente que está de vacaciones por la zona y que pueden acabar yendo al partido", opina Geli Joglar.

La experiencia del helicóptero

La vía marítima no será la única que usen los aficionados rojiblancos. En el caso de la peña "Sentimiento Rojiblanco" harán el trayecto entre Algeciras y Ceuta en ferry por motivos económicos y de comodidad. Para los valientes, el trayecto también se puede hacer en helicóptero. "Nosotros no miramos esta opción porque suena a palabras mayores. Pero conozco a uno, que por la experiencia, va en helicóptero", detalla Rodríguez.

Más de quince horas para ver noventa minutos. El esfuerzo es lo de menos y como aseguró Garitano en varias ocasiones, la afición está por encima del equipo. "Solo pedimos garra y ya el resultado se verá", resume Joglar. "Los cambios del otro día se vieron que fueron los que cambiaron el partido, esperamos que estén atinados en este", completa Merediz. En la porra, la peña "Sentimiento Rojiblanco" augura un 0-2, repitiendo Dubasin y Gelabert como goleadores. Por tierra, mar o aire, los tres puntos tienen que viajar a Gijón.