Perrin, un defensa preciso al corte y fuerte con balón: así fue su partido ante el Córdoba

"Es un estadio bonito, tengo ganas de verlo lleno. Me imagino robar un balón en el área para evitar un gol, sería magnífico". Estas fueron las primeras palabras de Lucas Perrin en el vídeo del "Inside" del Sporting tras su llegada. Cualquiera que fuera a El Molinón en el partido ante el Córdoba podría decir que él francés fue el guionista de la victoria del Sporting 2-1 ante el Córdoba. Su acción salvadora en el minuto 96, a dos de que finalizara el encuentro, fue crucial para cerrar los tres primeros puntos de la temporada. Primero, con una entrada a ras de suelo a Carracedo; después, en un forcejeo con Albarrán que provocó un saque de puerta a favor.

Su reacción, gritar y levantar los brazos celebrando su entrada como si hubiera marcado el gol de la victoria, enloqueciendo a la afición. "Está muy bien ver a defensores celebrar las acciones defensivas. Ahora lo veo en muchos equipos.", declaró Garitano en rueda de prensa al término del partido. Más allá de esa acción, una de las imágenes de la jornada, el debut de Perrin con la camiseta rojiblanca fue más que notable. De hecho, La Liga reconoció tanto su actuación como la de Gelabert y Otero, incluyéndolos en el once ideal de la primera jornada.

Con balón, fue el jugador con más precisión en el pase de aquellos futbolistas que jugaron 45 minutos o más, con 24 de 25 intentados, dos de ellos en largo, ambos acertados. A pesar de que su rendimiento destacara en defensa, también sumó alguna incorporación al ataque. En el minuto 37, con todo el equipo volcado en campo del Córdoba y presionado por Sergi Guardiola, condujo el balón varios metros, engañando hasta a tres rivales, para filtrar un pase al hueco de la defensa rival a Otero, cuyo disparo al primer toque se marchó fuera por unos metros.

En defensa, formó dupla con Pablo Vázquez, ambos por delante de Eric Curbelo en el debut liguero, jugando Perrin como central zurdo a pierna cambiada. Los dos fichajes de la zaga rojiblanca se compenetraron bien para ser su primer partido oficial juntos, en especial en las coberturas y protegiendo los centros laterales, recurso que utilizó el Córdoba en el tramo final en busca del empate.

Mejora por delante

Los datos, tras los 90 minutos, le avalan: 11 despejes (4 de ellos de cabeza), 4 recuperaciones, 4/6 en duelos terrestres, 2/3 en duelos aéreos y 2/4 entradas conseguidas, una de ellas, la mencionada ante Carracedo. Su único debe fue algún despiste en campo propio en la salida de balón, con tres posesiones perdidas, aunque por momentos sí demostró tener capacidad de jugar el balón con criterio; y una amarilla innecesaria tras una trifulca con Sergi Guardiola. "Tiene que mejorar algunas situaciones porque su ímpetu le llevaba a veces a cometer alguna equivocación", reconoció Garitano tras la victoria. Perrin, tras el partido, publicó un mensaje en la red social "X" donde confesó estar "muy contento de haber jugado mi primer partido aquí en El Molinón con un ambiente increíble. Ahora hay que seguir trabajando todos juntos. Puxa Sporting."

El central , que firmó hasta junio de 2027 y que llegó libre desde el Hamburgo de liga alemana, ya se había ganado el corazón de buena parte de los sportinguistas en pretemporada, siendo uno de los elegidos para presentar la primera equipación en la playa de San Lorenzo. En los partidos amistosos que disputó, ya se le veían maneras de buen defensa. Precisamente esa parcela del campo fue el gran debe del Sporting la temporada pasada, con 54 goles en contra, el undécimo equipo que más tantos encajó . Este año, tras las salidas de Róber Pier y Maras y los refuerzos del propio Perrin y de Pablo Vázquez, Garitano busca construir su equipo a partir de la seguridad y solidez defensiva. Ahora, Perrin apunta a ser un fijo para el técnico vizcaíno, con el objetivo de seguir celebrando acciones defensivas como si de un gol se tratara.