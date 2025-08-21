La respuesta de Garitano al 35% de posesión del Sporting: "Me da igual 35, 70 o 98, mientras..."

Poco más de 48 horas después de la victoria en la primera jornada de Liga, el Sporting ya tiene convocatoria y prepara al viaje, nueva parada de los rojiblancos (sábado, 19.00 horas, Alfonso Murube). Asier Garitano ha dejado fuera a Kevin Vázquez, con molestias, y al último fichaje, Loum, al que no le ve todavía en condiciones. El entrenador evita excusas por el largo viaje que deberá afrontar la plantilla y las condiciones de un césped recién colocado. También defiende el plan y filosofía de juego del equipo.

Kevin, baja. "Son unas molestias leves. Creíamos que podía tener una roturita, no es así. Creemos que para la semana que viene lo podemos integrar con el grupo".

Loum, fuera de la lista. "Le va a costar un poco más. Lleva un trabajo específico a parte de entrenar con el grupo. Lo normal es que la semana que viene lo iremos ya integrando. Creo que para el partido de la Cultural podrá estar".

Sin tiempo. "Sabíamos el calendario. A recuperar y preparar las situaciones de partido de Ceuta. Vamos a llegar en buenas condiciones".

Primer triunfo. "Competimos muy bien. Supimos llevar el partido donde nos interesaba. El equipo jugó con la misma idea hasta el final y tuvo recompensa grande. Las cosas que habíamos trabajado y que veíamos que les podíamos hacer daño, pasaron. Tuvimos acierto en ciertas jugadas y en otras, el portero paró el mano a mano de Pablo y los tiros de mano a mano de Otero y Caicedo se fueron arriba. Para jugar con un rival bueno como el Córdoba generamos las ocasiones que había que tener".

35 % de posesión. "No le doy importancia. Me da igual 35, 70 o 98. Mientras generemos las situaciones que se dieron, me da igual. A nosotros no nos interesaba ir en ciertas cosas. Era tapar dentro muchas situaciones para hacerles daños como así fue".

Plan. "Buscamos arriba al Córdoba cuando había que buscarlo, en situaciones que habíamos trabajado en cesiones al portero y otras historias. Nos da igual que un equipo como el Córdoba nos pueda dominar si cerramos los espacios que queríamos para luego atacarles".

Décimo partido, sin empates. "Serán casualidades. Preparamos y la mentalidad es siempre intentar sacar los partidos adelante. Tenemos claro lo que vamos a hacer, pensando en sacar el mejor rendimiento individual".

El rival. "Es un equipo que hizo una temporada increíble sin apenas derrotas en casa. Habla de un equipo que es bueno, que sabe a lo que juega y se siente fuerte en su campo. Felicitarles por el ascenso, no es nada fácil. Nosotros con mucha ilusión de ir a una ciudad como Ceuta. Partido complicado".

Cambios. "Ya se verán. Espero que seamos muy reconocibles en la idea de partido. Que el equipo juege como el día del Córdoba. Potenciar eso sabiendo de las virtudes del rival. Intentar contrarrestar lo que tienen ellos, pero pensando en nuestros jugadores".

Césped. "Nos adaptamos a todo. Ni la hierba ni el viaje... Eso nos hará mejores. Si el campo está alto, con barro, con lluvia… no vamos a buscar excusas. Nos adaptamos".

Mercado. "Siempre es lo mismo. Una vez de jugar el partido de León, ya dije que con los que estaban vamos a empezar la temporada. Igual podía haber llegado algún jugador como Loum. Quizá pueda llegar alguno antes de jugar con la Cultural. Ya sabemos qué perfil y no suele ser fácil, pero el club está haciendo todo lo posible".

Mejoras. "Los errores los vamos corrigiendo y mi sensación es que competimos bien. Estoy contento del partido que hicimos ante el Córdoba".

Justin y Loum. "Loum es un 6 y Justin, es un 8 aunque diferente a las características de Álex. No hay jugadores como César. Buscaremos otra cosa o de dibujo (si falta)".

Estilo. "Nosotros provocamos los errores del rival y aprovechamos. Es diferente a esperar errores".

Queipo. "No tuvo un buen partido. Es fútbol. Todos los que hemos jugado a fútbol hemos tenido malas tardes y bastante peores que las de Dani. Es un chico que nadie le ha regalado estar en el Sporting. Y si está, es porque es bueno. Los que estamos ahí le ayudaremos. El aficionado es exigente aquí. No tienes buen partido, te silban. Es un chico sensacional".

Guille. "Curbelo ya jugó de lateral derecho en Las Palmas. Y Pier (Mbemba) también. Igual Kevin no tiene ese recibimiento, pero pensé en lo mejor para los partidos".