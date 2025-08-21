El Sporting: del examen de José Riestra, al madrugón a las 6 de la mañana en Mareo
Los rojiblancos inician este viernes a las seis de la mañana los más de mil kilómetros de viaje a Ceuta en tres medios diferentes y con 23 futbolistas en lista
Autocar, avión, otra vez autocar, ferry, y más autocar. Así se resume los algo más de mil kilómetros que deberá cubrir el Sporting, solo de ida, para jugar este sábado en Ceuta. Una paliza de viaje que enfrenta, 81 años después, a dos equipos con sensaciones muy diferentes en la primera jornada. Los de Garitano, reforzados por el triunfo en casa ante el Córdoba (2-1). Los ceutís, en busca de sus primeros puntos después de caer con claridad en Valladolid (3-0).
Toca madrugón. El Sporting inicia el viaje este mismo viernes, con salida a las 06.00 horas, en autocar, desde Mareo. La primera parada es el Aeropuerto de Asturias. A las 07.30 horas, el equipo tomará un vuelo a Sevilla, desde donde se desplazará en autocar a Algeciras. Una vez allí, a las 13.00 horas está previsto un ferry rumbo a Ceuta. Tras este último trayecto, de unos cuarenta minutos, el conjunto gijonés volverá a subirse al autocar para acomodarse en el hotel de concentración. No habrá descanso una vez se llegue a Ceuta. El equipo tiene previsto entrenarse este viernes, en la pista de atletismo de Loma Margarita, a las 19:00 horas. Será una ligera sesión para estirar las piernas. Serán dos noches las que pase el conjunto gijonés fuera de casa. Además de la de hoy, tras el partido, el equipo pernoctará en Ceuta. Los sportinguistas estarán concentrados en el Ulises Hotel Ceuta. El regreso será este domingo, con un ferry a Algeciras, autocar a Sevilla y vuelo a Asturias, con la llegada prevista a Mareo para las 17:15 horas.
En el último ensayo en Mareo estuvo José Riestra. El director global de fútbol de Orlegi siguió la sesión junto a David Guerra, Israel Villaseñor y Fredi Lobeiras. No se descarta que Riestra esté el sábado en Ceuta. La convocatoria del Sporting está formada por 23 futbolistas: Yáñez, Guille Rosas, Pablo García, Perrin, Diego Sánchez, Nacho Martín, Gaspar, Caicedo, Gelabert, Queipo, Christian Joel Sánchez, Corredera, Pablo Vázquez, Dubasin, Amadou, Otero, Kembo, Curbelo, Justin, Mbemba, Iker Venteo, Enol Prendes y Mancha. Mención merece Iker Venteo, que llegó este verano para reforzar al filial, y entra en su primera convocatoria.
