Cote sigue los pasos de Quini: la singular iniciativa a la que se suma el ex del Sporting

Por "una movilidad para todos", la marcha "Respira Gijón" se prepara para convertir el fin de semana del 20 y 21 de septiembre, en un exponente y escaparate del valor de conseguir en Gijón una movilidad inclusiva y sin contaminantes. En unos actos organizados por la Federación Gijonesa de Asociaciones Vecinales, y la Confederación de Asociaciones Vecinales de Asturias, el deporte y el Sporting estarán muy presentes.

El exrojiblanco Cote y las jugadores del Telecable Solimar Hockey liderarán el llamamiento para que, el día 21, toda la ciudad participe en la marcha "Respira Gijón", que al mediodía, y en los Jardines del Náutico, tomarán la salida invitando a la participación a runners, ciclistas, patinadores, patinetes, personas en sillas de ruedas y usuarios de cualquier medio no contaminante. Antes, el día antes, diversas actividades, también con los Jardines de la Reina como escenario, profundizarán en el valor de fomentar una movilidad accesible, segura, sostenible e inclusiva.

Habrá talleres para los más pequeños, charlas y actividades lúdicas en unos días enmarcados en la Semana Europea de la Movilidad. El objetivo de los organizadores es promover el uso de medios de transporte no contaminantes, visibilizar desigualdades en el espacio público y reforzar la participación ciudadana. La primera edición, organizada en 2009, estuvo apadrinada por Quini.