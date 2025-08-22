Los deberes del Sporting a Loum para jugar ante la Cultural

Llegó antes del inicio de la liga cuando Asier Garitano daba prácticamente por asumido que su fichaje se dilataría. Mamadou Loum firmó por el Sporting el pasado 12 de agosto llamado a ser un futblista importante en el pivote defensivo del equipo y con la mirada puesta en poder ayudar ante el Córdoba. Se quedó fuera de la convocatoria ante el cuadro verdiblanco y lo ha vuelto a hacer para la visita al Ceuta. Asier Garitano quiere afinar la puesta a punto del senegalés, que seguirá un plan específico en Mareo durante los días en los que esté fuera el equipo.

Ha sido el último en llegar y se encuentra realizando su particular pretemporada. Mamadou Loum se entrenará hoy y mañana, en solitario, en Mareo. Trabajó bajo la supervisión de los auxiliares que se han quedado fuera de la expedición desplazada a Ceuta. En el horizote está la idea de ver si puede ya entrar en su primera lista de convocados ante la Cultural Leonesa. Lo apretado del calendario en este inicio de competición tampoco ha ayudado a que el centrocampista pueda viajar junto a sus compañeros a Ceuta.

Asier Garitano ve a Loum como un competidor por el puesto desarrollado por Nacho Martín en este inicio de liga. Un "6" al que el de Noreña se ha agarrado en este inicio de temporada, despachando un gran rendimiento durante el partido disputado ante el Córdoba. El hecho de contar con poco tiempo de preparación para el siguiente compromiso, poco más de día y medio en Mareo, parece haber movido al entrenador rojiblanco a tocar lo justo lo trabajado hasta el momento.

Loum venía de haberse quedado sin jugar también en la primera jornada del campeonato portugués, durante el duelo entre el Arouca y el Avs. Entonces, ante la cercanía de una salida rumbo al Sporting que se concretó tres días después. Su incorporación en propiedad hasta 2027 es una de las apuestas del club para ganar en el plano físico y en experencia en una línea, la medular, en la que el club ha hecho otros dos movimientos como los de Álex Corredera y Justin Smith.