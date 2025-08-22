Así están las entradas para el partido del Sporting y la Cultural en El Molinón

El Sporting da prioridad a abonados para las entradas del partido ante la Cultural en El Molinón (viernes, 29 de agosto, 21.30 horas). Hasta el próximo lunes, 25 de agosto, a las 09.00 horas, pone a disposición de los aficionados con carné rojiblanco, la posiblidad de retirar localidades en las taquillas de El Molinón y también de forma online. Las localidades tienen un precio inicial, para la categoría adulto, a partir de los 26 euros. Para júnior (hasta los 14 años), hay entradas a partir de los 14 euros. Cada abonado podrá adquirir un máximo de dos .

Una vez que se complete el plazo de venta a los abonados, se iniciará la venta de localidades para el público en general. Hay previsión de que la visita de la Cultural traiga a un gran número de seguidores del cuadro leonés, que ha regresado esta temporada a Segunda División. Las taquillas de El Molinón estarán abiertas hoy 09:30 a 19:30 horas. Mañana, el horario será de 10:00 a 14:00 horas. El domingo, las taquillas permanecerán cerradas. Desde el lunes 25 al jueves 28 abrirán de 09:30 a 19:30 horas. Y el día del partido, de 9.30 horas hasta el inicio del encuentro. n