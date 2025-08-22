El entrenador del Ceuta destaca un detalle del juego del Sporting: "Con media ocasión..."

El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, afirmó este viernes, en vísperas de recibir en su estadio al Sporting Gijón en la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, que su equipo no puede "cometer los mismos errores" que en el estreno de la temporada en Valladolid (3-0) y advirtió de la "peligrosidad" de los asturianos.

En la rueda de prensa previa el encuentro del sábado (19.00 horas) en el Alfonso Murube, Romero dijo que la derrota ante los vallisoletanos debe "servir para aprender, aunque fue engañosa en muchos aspectos y ahora mismo hay una ilusión tremenda".

"Estamos con muchas ganas del partido de mañana, de debutar en Segunda en casa, con lo que ha costado y con los años que llevamos aquí con la ilusión cumplida", subrayó el técnico del cuadro ceutí, que insistió en que en esta categoría "cualquier error se puede hacer más grande y complicar más las cosas".

Negó que la primera derrota se debiera a una cuestión de "actitud", pero abogó por que su equipo no pierda "nunca" su "esencia".

Sobre el Sporting, el entrenador sevillano destacó que "transita muy bien, aprovecha muy bien los espacios y tiene jugadores de mucho nivel que con media ocasión, te hacen una", y añadió que "es un equipo que tiene muchas cosas, no solo juego directo, tiene dos puntas muy físicos y varios jugadores de muy buen pie".

También valoró el trabajo realizado por el club para que el encuentro se dispute en el Alfonso Murube, que ha sido completamente renovado, incluido el césped.

"Es para aplaudir a este club, y no hablo de lo deportivo, que también sino del trabajo realizado para que la gente de Ceuta no tenga que vivir su primer partido en LaLiga Hypermotion en Cádiz. Eso es de mucho mérito y el primer aplauso de mañana debería ser para la gente que ha logrado esto", aseveró.

Sobre las críticas surgidas tras la primera derrota ante el Real Valladolid, Romero dejó claro que no ha "leído nada" ni las va a leer, "pero todo el mundo es libre y respetable de opinar", y añadió que él va a "tener la idea clara" y hará "lo que crea" que debe hacer, y asume que si se equivoca, dirán que se ha "equivocado" él "si aciertan, acertarán ellos".