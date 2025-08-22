Llegada a Ceuta, en hora y con un centenar de sportinguistas
El equipo completa sin imprevistos el viaje y realiza una suave sesión en Loma Margarita
Todo en hora y sin imprevistos. El Sporting completó el viaje a Ceuta, iniciado a las 6 de la mañana en Mareo, tras más de ocho horas entre autocar, avión y ferry. El equipo, concentrado en el Ulises Hotel Ceuta, realizó una suave sesión durante la tarde en la pista de atletismo Loma Margarita. Un espacio que cuenta, además de con una pista de atletismo, con campo de fútbol.
Ya fue escenario, este verano, del inicio de pretemporada del Ceuta. Cerca de un centenar de sportinguistas animarán en la grada.
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Acuerdo clave para el futuro de la siderurgia asturiana: Arcelor podrá explotar otra zona del Naranco a cambio de reducir su cantera
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- La indignación de una pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía a un local: 'Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso
- De Pravia a Grado para emprender: 'Hay que hacer algo para que los pueblos no caigan el en olvido, arriesgarse merece la pena