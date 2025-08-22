Llegada a Ceuta, en hora y con un centenar de sportinguistas

Todo en hora y sin imprevistos. El Sporting completó el viaje a Ceuta, iniciado a las 6 de la mañana en Mareo, tras más de ocho horas entre autocar, avión y ferry. El equipo, concentrado en el Ulises Hotel Ceuta, realizó una suave sesión durante la tarde en la pista de atletismo Loma Margarita. Un espacio que cuenta, además de con una pista de atletismo, con campo de fútbol.

Ya fue escenario, este verano, del inicio de pretemporada del Ceuta. Cerca de un centenar de sportinguistas animarán en la grada.