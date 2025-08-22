Llegada a Ceuta, en hora y con un centenar de sportinguistas

El equipo completa sin imprevistos el viaje y realiza una suave sesión en Loma Margarita

Un momento del entrenamiento del Sporting.

Un momento del entrenamiento del Sporting. / Rsg

Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

Todo en hora y sin imprevistos. El Sporting completó el viaje a Ceuta, iniciado a las 6 de la mañana en Mareo, tras más de ocho horas entre autocar, avión y ferry. El equipo, concentrado en el Ulises Hotel Ceuta, realizó una suave sesión durante la tarde en la pista de atletismo Loma Margarita. Un espacio que cuenta, además de con una pista de atletismo, con campo de fútbol.

Ya fue escenario, este verano, del inicio de pretemporada del Ceuta. Cerca de un centenar de sportinguistas animarán en la grada.

Sánchez, en Degaña, pone a Asturias como ejemplo de lucha contra el fuego: "El mundo en el que vivimos está cambiando"

Llegada a Ceuta, en hora y con un centenar de sportinguistas

Si consumes estos medicamentos con frecuencia podrías poner en riesgo tu corazón: arritmias, hipertensión y falta de magnesio

Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+

El Marino refuerza la banda izquierda con Marcos Bravo y presenta a dos fichajes: "Puede ser un año bonito"

Detienen a un hombre tras robar perfumes en un negocio de la calle La Cámara

Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos

El peligroso dragón azul ya está en las playas españolas: es altamente tóxico
