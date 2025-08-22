El Mallorca convoca a Luna y dilata su llegada al Sporting

La cesión de Luna desde el Mallorca va camino de convertirse en uno de los culebrones del verano en el mercado del Sporting. Tras días de avances en las conversaciones para la llegada del atacante colombiano, su salida del cuadro balear sigue dilatándose. Luna ha sido incluido en la convocatoria del Mallorca para el partido que disputará este sábado en Son Moix ante el Celta de Vigo. Al Sporting le toca seguir a la espera.

El Sporting quiere que Luna complete el ataque como el jugador de banda que demanda Asier Garitano. El jugador quiere salir del Mallorca, valorando positivamente una cesión al Sporting, al ser su prioridad continuar en el fútbol español. La falta del "ok" del Mallorca con variables como la opción de compra a debate, y el deseo de Arrasate de retenerle hasta no contar, al menos, con piezas de recambio, ha ido posponiendo el acuerdo días que empiezan a ser semanas.

Luna tiene contrato hasta 2027 y no se descarta que el Mallorca quiera renovarle antes de sellar su salida. La operación va camino de dilatarse hasta los últimos días de mercado.