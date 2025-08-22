Así está la situación para la cesión de Luna al Sporting

El Sporting se mantiene a la espera de poder avanzar en la cesión de Daniel Luna. La intención del club rojiblanco es acercar esta semana un acuerdo con el Mallorca por el elegido para completar el ataque, mientras en el conjunto balear se sigue valorando sin urgencia el deseo del jugador de marcharse cedido. Con varias situaciones abiertas en cuanto a salidas y llegadas en la primera plantilla, Luna sigue entrenándose a las órdenes de Jagoba Arrasate, que ya le citó la pasada jornada para el partido de liga ante el Barcelona. Por el momento, todo se mantiene sin avances significativos.

No era lo deseado, pero que la salida de Daniel Luna se esté dilatando no es algo que haya pillado por sorpresa en el Sporting. El club rojiblanco mantiene abiertas alternativas para atender la petición de un jugador de banda que ha realizado Asier Garitano para el ataque. Es lo que más urge al equipo. Una vez realizada esta incorporación, el club dedicará una parte de lo que resta de presupuesto a un central o un lateral izquierdo. Se asume que esto puede incluso alargarse hasta el desenlace del mercado.