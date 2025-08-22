El Sporting Atlético, a Covadonga antes de visitar Langreo
El Sporting Atlético sigue los pasos del primer equipo y esta misma semana cumplió con la tradicional visita a Covadonga, momento que se recoge junto a estas líneas, ante la Basílica. La plantilla dirigida por Samuel Baños no solo rindió tributo a la Santina, también paseó por los Lagos de Covadonga. La jornada, compartida por cuerpo técnico y jugadores, se sumó a la pretemporada del filial gijonés, que ha iniciado la cuenta a atrás para la vuelta a la competición. Mañana visitará al Langreo (11.00 horas) en un nuevo amistoso.
