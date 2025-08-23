Garitano, sus palabras a Yáñez y la razón del sufrimiento final del Sporting ante el Ceuta: "No teníamos dudas"

Satisfecho con la segunda victoria, con el 6 de 6 sumado hasta el momento, sin ocultar que "tocó sufrir". El entrenador del Sporting lamenta que el equipo terminara rescatado por Yáñez después de desperdiciar ocasiones en la primera parte para lograr más ventaja. "Rubén ha estado muy bien para que no se diese el empate", reconoció Asier Garitano tras el trabajado triunfo en Ceuta.

El partido. "Creo que hemos jugado una gran primera parte, en la que hemos hecho el 0-1 y podíamos haber hecho el 0-2 con la jugada de César o con el cabezazo de Juan ante un equipo bueno como es el Ceuta. Hemos controlado muy bien todas las situaciones de ellos. La segunda parte, otra vez hubo un inicio muy bueno, controlando juego, partido, teniendo situaciones para ese segundo gol, pero no ha podido ser. A partir del minuto 25, la tarjeta, la fatiga de la gente, los cambios y cuando vas solo 0-1 con un equipo como el Ceuta, que es un buen equipo y que aquí en casa es muy fuerte, nos ha tocado sufrir. Rubén (Yáñez) ha estado bien para que no se diese ese empate, pero creo que hemos merecido el no ir a ese tramo final de partido solo con el 0-1".

El rival, a más. "La mejoría es porque es un rival bueno, muy competitivo, que lo ha demostrado, que lo ha demostrado aquí en casa con muy pocas derrotas la temporada pasada. Este año va a ser así, para cualquier equipo que venga aquí va a sufrir mucho, porque es un equipo bien trabajado, que hace las cosas bien, que creen en lo que hacen. Eso es fundamental. Veníamos preparados, sabiendo que nos iba a tocar sufrir y nos ha tocado sufrir este tramo final de partido, porque la pena, insisto, es no haber hecho ese segundo gol antes".

El campo. "Bueno, lo normal, esto ya lo viví cuando ascendimos con el Leganés a Segunda A, el adaptarte al fútbol profesional. (El Ceuta) ha trabajado todo lo que puede y más, pero hay mucho cambio, desde Primera RFEF a Segunda. El campo estaba un poco irregular, pero ha mejorado, las gradas... Es que hay un cambio, es como cuando compras una casa nueva, pues luego te falta el ir pisando el césped, que haya partidos, ir poniendo las cosas, pero lo normal. El trato del Ceuta con nosotros ha sido excelente, darles las gracias por el campo de entrenamiento y por el trato que han tenido y que os vaya bien".

Ganar. "Es lo más importante en el fútbol, el resultado. Cuando sacas seis puntos, te da tranquilidad, sabemos que cada partido en esta categoría es poder competir las situaciones y hemos competido otra vez. El primer partido fuera de casa ha sido contra un buen rival en muy buenas condiciones. Nunca sabes si vas a meter pronto o no, teníamos el plan de partido de lo que queríamos hacer en controlar situaciones que este equipo es bueno, lo hemos hecho muy bien para poder hacerle daño donde creíamos que le podíamos hacer daño, se han dado las circunstancias, hemos hecho pronto el gol, hemos podido hacer otro al cuarto de hora en ese mano a mano de César que, a campo abierto, además era una situación también peligrosa para el portero de Ceuta.

De Gelabert a Otero. "Una pena no haber hecho ese segundo, el cabezazo de Juan... Pero sobre todo un poco por el dominio y que hemos cometido muy pocos errores y eso habla bien del equipo. Lógicamente, cuando vas con 0-1, en la última parte de partido nos ha tocado sufrir y ahí Rubén ha hecho dos paradas que podría haber sido el empate y aún así hubiésemos acabado satisfechos también del partido que hemos jugado aquí. Las sensaciones tanto por el Sporting como del Ceuta han sido buenas. Han sido dos equipos que han competido bien".

Yáñez, héroe. "Y tendremos más (errores), pero por cometer un error (el del gol del Córdoba) no lo iba a dejar fuera. Estamos hablando de un portero de una gran experiencia, de un recorrido muy grande, de unas condiciones muy buenas. No teníamos ni en esa, ni en las demás, dudas de lo que queríamos hacer aquí".