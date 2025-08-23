Desde Gijón, Oslo o Londres, la Mareona presente en Ceuta para el partido del Sporting

Es el primero de 21 viajes y el más complicado a todas luces. Pese a ello, sobre un centenar de sportinguistas han viajado hasta Ceuta para acompañar el equipo en el desplazamiento. Un viaje que se ha hecho por tierra, mar y aire y en el que ha habido alguna complicación que otra.

Peñas como la de "Sentimiento Rojiblanco" optaron por echarse a la carretera en un viaje de más de doce horas, con ferry por medio. "Se nos ha hecho muy ameno el viaje. Ha sido largo pero hemos ido con tranquilidad", afirma el presidente Xuacu Rodríguez. "El viaje en ferry muy guapo. Nos regalaron hasta una cajina con pastas y hummus", añade.

En el caso de "Los Guajes", el punto de encuentro fue Málaga, que en estas fechas está en plenas celebraciones de la Feria. "Los vuelos estaban caros y nos vino mejor cogerlo desde Santander. Otros fueron en autobús nocturno hasta Madrid y luego en tren a Málaga", explica Miguel Ruiz, desde Ceuta, añadiendo que hay miembros de la peña que han viajado desde Londes o incluso Oslo para ver el partido. "Un porque vive en Noruega y el otro tenía un concierto en Inglaterra y ha venido desde allí".

Al igual que la mayoría de aficionados, han optado por coger el ferry para cruzar el estrecho de Gibraltar, aunque también los hay que se han aventurado a hacerlo en helicóptero. Todo para ver al Sporting en el debut como visitante de la temporada y en el primer partido que disputa en Ceuta en más de 80 años.