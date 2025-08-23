El Sporting y un desafío que dura ocho meses en el Alfonso Murube

Intratable en casa, donde fraguó un ascenso conseguido tres jornadas antes del final de liga. El Sporting pondrá a prueba esta tarde la resistencia de un Alfonso Murube vital en el exitoso regreso a Segunda de la Agrupación Deportiva Ceuta, que suma ocho meses invicta en su feudo, desde la segunda ronda de la eliminatoria en Copa del Rey ante el Osasuna, en diciembre del año pasado (2-3). Los rojillos fueron, junto al Alcorcón y el Intercity, los únicos conjuntos que capaces de ganar en un campo muy cambiado para recibir a los rojiblancos. Césped totalmente nuevo, una grada reformada por completo y varias mejoras en el interior y el entorno del campo han dado otra cara al Alfonso Murube.

El estreno en casa del Ceuta se vive en la ciudad autónoma como un importante acontecimiento que se ha notado en taquilla. Con todo el papel vendido y un aforo que rondará los 6.000 asientos (se trabaja en ampliar este número en las siguientes jornadas), el Sporting se encontrará con una afición entregada y un rival más que cómodo como local.

El Ceuta viene de ser campeón del grupo 2 y también de ser el mejor equipo de la Primera Federación, al superar a la Cultural Leonesa, primera del grupo 1, en el doble partido que dirimió al equipo más en forma del fútbol de bronce. Un éxito liderado desde el banquillo por José Juan Romero y que, hasta la pasada campaña, contó con un gijonés en sus filas: Borja López. El exjugador del Sporting fue uno de los refuerzos de cara a la segunda vuelta. Tras no llegar a un acuerdo para su renovación, ahora milita en el Bellinzona de la segunda división de Suiza.

El rendimiento más reciente del Ceuta ha abierto alguna duda entre la afición. El contundente 3-0 del Valladolid en 55 minutos dejó a los ceutís en fuera de juego en su primer partido de liga. Un arma de doble filo para los intereses del Sporting, que esperan dificultades por la dinámica del rival en su feudo, y también por las posibles ganas de desquitarse de los futbolistas dirigido por José Juan Romero.

"Este sábado tiene que ser una fiesta para la ciudad, pero sobre todo, una oportunidad para empezar a construir desde casa e ir a por la victoria", destacó, en la previa, Pedro López, guardameta y uno de los capitanes del Ceuta. "Este partido es algo más que tres puntos, es una fiesta para la afición y para toda la ciudad, que lleva años soñando con esto", añadió el futbolista, que también tuvo palabras hacia un Sporting que contará con apoyo desde la grada del Murube. "Sabemos que es un equipo súper competitivo, tienen muy claro a lo que juegan y no se van a complicar. Pero lo importante somos nosotros. En casa hemos sido fuertes durante muchos meses y tenemos que seguir por esa línea", concluyó el capitán.