Con Gijón en pleno debate sobre el valor añadido de la posesión de balón, frente al sector que ve en el sentido práctico el mejor aliado en Segunda División, el Sporting aspira a sumar en Ceuta su segunda victoria de la temporada (Alfonso Murube, 19.00 horas). Los rojiblancos visitan a uno de los recién ascendidos con la baja de Kevin Vázquez, por lesión, y la ausencia de Mamadou Loum, por decisión técnica, tras estrenar el campeonato imponiéndose al Córdoba (2-1). Asier Garitano apunta a presentar un once muy similar al del debut en El Molinón, con la obligación de renovar el lateral derecho. Guille Rosas será la gran novedad, sin descartar que Gaspar recupere el costado izquierdo del ataque en detrimento de Queipo.

El Sporting explora sus límites

Por tierra mar y aire, el Sporting llegó ayer a Ceuta tras más de ocho horas de un viaje iniciado a las 6 de la mañana en Mareo. Autocar, avión y ferri fueron necesarios para llegar a una ciudad autónoma en plena revolución en torno al fútbol. La vuelta a Segunda División 44 años, 2 meses y 30 días después de su último compromiso en esta categoría, que fue el 24 de mayo de 1981, ante el Deportivo Alavés, añade atractivo a un encuentro de dos conjuntos en plena reconstrucción. Los rojiblancos, con el impulso de saber ya lo que es ganar. Los ceutís, con el hambre añadida de darle la vuelta a la mala imagen ofrecida en Valladolid en la primera jornada (3-0). Espera un césped a estrenar y temperaturas en torno a los 30 grados.

Asier Garitano apenas ha tenido tiempo para preparar con detalle el duelo ante el Ceuta. El hecho de venir de un último encuentro disputado de lunes ha reducido el tiempo de descanso y de ensayo. El entrenador del Sporting sorprendió en la primera jornada por la elección, especialmente, de los laterales. Con Kevin Vázquez, en la derecha, y Pablo García, en la izquierda, de inicio, los planes no se podrán repetir por la lesión del vigués. Guille, ovacionado cuando saltó al campo durante el encuentro ante el Córdoba, volverá a tener la oportunidad de mostrar, a través de la titularidad, que puede adaptarse al rigor y orden táctico que demanda el de Vergara.

La composición de la banda izquierda es la que parece reunir las mayores dudas en torno al equipo que saltará al Alfonso Murube. Queipo estuvo lejos de su mejor versión ante el Córdoba, mientras que la entrada de Gaspar dio una marcha atrás y puso a Jordy Caicedo, en bandeja, la oportunidad de hacer el tercero. Si físicamente está a pleno rendimiento, Gaspar parece tener la titularidad en su mano. En cuanto al lateral zurdo, Pablo García despachó un partido más que correcto, al margen de una mala entrega en los minutos de más dudas de la primera tarde. Tocará esperar para comprobar si Garitano apuesta también por cambios en esa posición, en favor de Diego Sánchez, o mantendrá al gijonés. El resto del once parece claro, con Yáñez en portería, la pareja de centrales formada por Perrin y Pablo Vázquez, un centro del campo con Corredera y Nacho Martín, y el tridente arriba protagonizado por Gelabert, Duba y Otero.

El Ceuta, por su parte, no podrá contar con el extremo marfileño Koné, quien se tuvo que retirar del campo al comienzo del segundo tiempo frente al Valladolid por un problema en los isquiotibiales. Tampoco estarán en la convocatoria el lateral Manu Sánchez, por molestias musculares.