El Sporting ya tiene once para visitar al Ceuta: tres cambios tras la victoria ante el Córdoba

El Sporting ya tiene once titular para visitar esta tarde al Ceuta (Alfonso Murube, 19.00 horas). El conjunto rojiblanco da una vuelta al equipo que viene de ganar al Córdoba en la primera jornada de liga. Tres variaciones presenta Asier Garitano para intentar sumar el primer triunfo lejos de El Molinón y dar continuidad a los aspectos positivos de la jornada inaugural del campeonato.

Los cambios en el once se concentran en dos líneas. En la defensiva, dos caras nuevas. Guille Rosas entra en el lateral derecho por el sancionado Kevin Vázquez. El regreso del gijonés a la titularidad era el retoque más esperado. El otro afecta al lateral izquierdo. Diego Sánchez se estrena de inicio, ocupando el lugar de Pablo García. El otro cambio es también en el costado zurdo. Gaspar recupera su sitio en el extremo izquierdo, puesto en el que actuó Queipo en la jornada inicial.

El once del Sporting está formado por: Rubén Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Álex Corredera, Nacho Martín; Dubasin, Gelabert, Gaspar; y Otero. En el banquillo estarán Christian Joel, Iker Venteo, Pablo García, Caicedo, Queipo, Amadou, Kembo, Curbelo, Justin, Mbemba, Enol Prendes y Mancha.