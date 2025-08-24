La lista de ilustres entrenadores del Sporting a la que se ha sumado Garitano: el octavo en lograrlo en toda la historia

Asier Garitano alcanzó en el Alfonso Murube de Ceuta los diez partidos como entrenador del Sporting. Así como llegó al equipo, sin mucho ruido ni alardes, celebró la segunda victoria de la temporada, su séptima desde que está en Gijón. Estas cifras lo colocan como uno de los mejores entrenadores de la historia del conjunto en su primera decena de encuentros. No hay que irse muy atrás para encontrar otro míster con cifras similares. En la temporada 2020/21, un recién llegado a El Molinón como David Gallego firmaba uno de los mejores comienzos de temporada que se recuerdan. Con siete victorias, dos derrotas y un empate, el de Suria ilusionó a una Mareona que, por temas de la pandemia, veía cada encuentro desde el televisor. Fue en el regreso de la afición al estadio, en la última jornada ante el Almería, que el sueño del ascenso se esfumó. Ambos dos, son los únicos entrenadores en el siglo XXI en alcanzar esta marca.

La palma, hasta el momento, la tiene Jesús Barrio, que en la temporada 1956/57 logró sumar ocho victorias y dos derrotas. Previamente, con siete triunfos, un empate y dos derrotas, había sido varios los entrenadores que lo consiguieron. El primero, José María Peña en la 40/41, luego Martín Marculeta en la 42/43 y Paco Campos en la 49/50. No se repetiría hasta la temporada 1962/63 en la que José Luis Molinonuevo llevó al conjunto a ganar siete partidos, por tres derrotas, en los diez primeros encuentros.

El último en sumar tal registro en el siglo XX fue el primero en hacerlo en Primera División. La leyenda de José Manuel Díaz Novoa comenzó la campaña 1979/80 con siete victorias, un empate y dos derrotas.

El primero en conseguirlo en dos temporadas diferentes

Garitano se convirtió este fin de semana en el octavo entrenador rojiblanco que desde que existe el fútbol profesional en España ha logrado alcanzar este número de victorias en las diez primeras jornadas. Siete victorias y tres derrotas, siendo el único en conseguirlo en dos temporadas diferentes. Meritorio logro viendo la situación en la que aterrizó en Gijón. Con un equipo en crisis y jugueteando un año más con el descenso, el de Vergara supo encarrilar la situación antes de que la sangre llegase al río. Aprovechó una de las carencias que más lastraba el equipo, la falta de gol, maximizando la efectividad. Apuntaló como pudo una defensa falta de fuerza y altura y, sobre todo, supo sufrir. Un aviso para lo que espera esta temporada.

En Ceuta se confirmó que Garitano tiene un plan claro y que ejecuta sin miramientos. De inicio, un 4-2-3-1. Las variantes, añadir un defensa para una zaga de cinco, como ya se vio ante Córdoba o Ceuta, o convertir a un centrocampista en delantero como probó en varios encuentros de pretemporada. No se le caen los anillos por dejar cinco atrás a falta de media hora para el final y en casa de un recién ascendido. Lo que vale al final es el resultado, y en eso parece que la moneda le está dando la razón cayendo siempre de cara.

Centrales con presencia en el área, un centro del campo con recorrido y diferentes perfiles para las segundas partes y delanteros que estén dispuestos a ponerse el mono de trabajo en tareas defensivas. Para seguir su idea a rajatabla, el vasco ha tomado parte de forma activa en el mercado de trabajo. Uno de los primeros nombres que sonó en verano, el de Alexandre Corredera, contaba con el visto bueno de Garitano. Ambos habían coincidido en Tenerife y guardaban buena relación. Otros jugadores que al final no ficharon por el Sporting como Pica o Sergio Álvarez, también eran del agrado del técnico.

El Sporting de Garitano no es el equipo más vistoso que ha tenido El Molinón, ni mucho menos, pero sí uno de los más efectivos que se recuerdan. Aún es pronto para dar un análisis detallado del equipo, pero con diez partidos con el de Vergara al frente, la afición rojiblanca se ha ido contenta del estadio en siete ocasiones. Entre las dudas que deja el equipo, está la falta de recambio en un once demasiado marcado. La puesta a punto de Mamadou Loum, que se espera que esté disponible para este viernes ante la Cultural Leonesa, dará por cerrado el centro del campo.

En la punta, Otero es a día de hoy pieza indiscutible, con Amadou y Caicedo alternándose como revulsivos. El fichaje de un extremo, tarea que se lleva atragantando desde julio, reforzaría las bandas donde los canteranos Enol Prendes y Mancha están sirviendo de gran apoyo. Y en defensa, la necesidad de un lateral izquierdo ha virado la intención previa de la directiva para hacerse con un central. Con estas dos últimas piezas por incorporar, Garitano tendrá que afrontar una temporada que desde la Mareona se espera igual o mejor de como ha empezado. ◼