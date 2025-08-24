El Sporting y la última semana de mercado: las razones del adiós de Luna, incertidumbre con Queipo y deberes pendientes

Una semana. Es el tiempo que resta para el cierre de un mercado que bajará la persiana en la medianoche del próximo lunes, 1 de septiembre. El Sporting es uno de los clubes pendientes de completar su plantilla con, al menos, dos movimientos: un jugador de banda para el ataque y un defensa zurdo. Para arriba Dani Luna está ya fuera de la ecuación. El colombiano y el Mallorca se han decantado por el Huesca, lo que obliga a activar alternativas. Y en cuanto se completen los refuerzos, otros «fichajes», como el objetivo de atar a un Rubén Yáñez estelar en Ceuta.

El Sporting estaba pendiente de poder hacerse con la cesión de Daniel Luna desde el Mallorca en las últimas horas. Con el club balear sin dar el «ok» a su marcha en los, ayer todo se aceleró. Dani Luna comunicó sus dudas sobre el papel protagonista que podría tener en el Sporting, al entender que su salida en forma de cesión debe ser para asegurarse la titularidad en un equipo de Segunda. Una posición compartida por el Mallorca. En ese sentido, el futbolista, que daba prioridad a continuar en el fútbol español, comunicó al club rojiblanco su decisión de elegir otro destino. Ese destino es el Huesca.

Con el «no» de Dani Luna, el Sporting debe activar otra opción después de que el interés por Lasha Odisharia, un extremo zurdo georgiano e internacional en categorías inferiores con su país, no prosperara. La compensación económica solicitada por su club el FC RFS de Letonia, frenaron la negociación. Restan días para intentar añadir competencia a una demarcación en la que Garitano demanda profundidad y polivalencia.

En cuanto a la defensa, este movimiento será el último y estará supeditado a la inversión que se realice para el jugador de ataque. Garitano ya reconoció públicamente que se estudian perfiles tanto para el centro de la zaga como para el lateral zurdo. El elegido dependerá del presupuesto que reste y de las opciones que puedan surgir en estos últimos días de mercado.

En cuanto a las salidas, el plan con Yann Kembo se mantiene pese a disponer de dorsal y ficha de primer equipo (que al ser la primera vez que se cursa implica una inversión cercana a los 20.000 euros). El club tiene claro que debe tener minutos esta campaña y su destino apunta a Primera Federación, donde varios clubes españoles se han interesado. En un caso similar está Oyón. El gijonés ha regresado al filial temporalmente. El Arenas de Getxo, también de Primera Federación, ya ha estudiado su contratación.

No es descartable que puedan darse otras salidas de jugadores si se plantean en estos últimos días. Dani Queipo, sin minutos en Ceuta tras una primera jornada sin acierto y con algún silbido en El Molinón, es uno de los futbolistas que está en el mercado en este momento.

Y una vez se cierre la plantilla, otros deberes. Termina contrato a final de temporada y las conversaciones para la ampliación de su vinculación hasta 2028, avanzadas por LA NUEVA ESPAÑA, llevan meses en marcha. El Sporting tiene en su agenda sellar la renovación de Rubén Yáñez tras el final de mercado al margen de un inicio de temporada que ha vuelto a mostrar la mejor versión del de Lloret. Después de claros y sombras en la primera jornada, con un fallo que costó un gol ante el Córdoba junto a otras intervenciones destacadas, en el Alfonso Murube volvió a sacar la capa.

Yáñez voló para impedir el empate del Ceuta en una segunda parte en la que el Sporting estuvo muchos minutos a merced del rival. Espectaculares fueron sus dos manos a remate de Carlos Hernández, muestra de la influencia de un portero que se ha ganado el respeto tanto dentro como fuera del campo. Nombrado capitán, la satisfacción de Orlegi y del Sporting con su capacidad de trabajo le llevó a ser puesto, de puertas para adentro, como uno de los nombres capaces de asumir el liderazgo y consolidarse como figura importante del futuro inmediato del club. El propio Asier Garitano tuvo palabras de elogio hacia su futbolista tras lo visto en Ceuta. «Estamos hablando de un portero de una gran experiencia, de un recorrido muy grande, de unas condiciones muy buenas», subrayó.