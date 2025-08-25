El día que el Descenso de Nalón llevó la fiesta a Ceuta: la intrahistoria de un debut en el Sporting
Enol Prendes cumple el sueño de debutar en el Sporting tras llegar a Mareo en alevines desde el Alcava y el delantero senegalés tira de ambición en su estreno
El día del Descenso del Nalón, una de las fiestas del año en Pola de Laviana, un lavianés hizo al pueblo mirar a Ceuta. El debut de Enol Prendes acabó de encender una noche mágica para quienes han visto crecer a un crío que empezó a jugar con 3 años en el Alcava y se fue a Mareo en alevines para soñar con llegar algún día al primer equipo del Sporting. Lo cumplió en el Alfonso Murube, una visita doblemente especial por el estreno de otro jugador, Amadou Condoul. El delantero dio muestra de su ambición buscando portería en la primera acción en la que dispuso de tiro. El rechace, aprovechado por Dubasin, estuvo cerca de acabar en gol.
La historia de Enol Prendes (Pola de Laviana, 31-5-2004) es la de una familia muy sportinguista y la de un guaje enomorado del balón. Enol empezó muy pronto en el fútbol (dicen que de más pequeño también se le daba muy bien el baloncesto) ayudado por su padre, Tomás, directivo del Alcava. Cuentan que un partido ante el Sporting, en benjamines, donde endosó seis goles a los rojiblancos, le abrió la puerta de Mareo. Desde el primer año de alevín, subiendo escalones, poco a poco, a base de debuts inolvidables como el vivido en el filial. Siendo juvenil de segundo año jugó su primer partido con el Sporting Atlético en un escenario y ante un rival especial: el Titánico, en Las Tolvas.
Lo que es ya imborrable para Enol es esa primera vez con el Sporting, esos doce minutos en Ceuta. No estaba solo. Sus padres viajaron al Alfonso Murube, por sportinguismo, y también con alguna esperanza de que al guaje le tocara salir. Fue el viaje mejor amortizado de sus vidas. Le tocó salir en banda, pero en los últimos años su polivalencia ha sido uno de los factores más valorados en Mareo. Delantero, mediapunta, extremo, e incluso la pasada campaña llegó a actuar de mediocentro. Estudiante de cuarto de Ciencias del Deporte, de momento permanece en dinámica del primer equipo, con la esperanza de seguir sumando experiencias a las órdenes de Asier Garitano.
Con rol del primer equipo y una fama de goleador afilada en Llanera como paso previo a su llegada al Sporting la pasada campaña, Amadou (Dakar, Senegal, 19-05-2002) , está cumpliendo en el Sporting el objetivo que le llevó a dejar atrás su país y parte de su familia. Chico humilde y trabajador, triunfar en el fútbol es la meta que persigue para agradecer la confianza a quien le ha apoyado y a un club, el Sporting, convencido de sus cualidades.
Suscríbete para seguir leyendo
- La hoja de ruta del Real Madrid en Oviedo: llegará el mismo día del partido y pagará al aeropuerto de Asturias para poder irse esa misma noche
- Fallece el poleso Ramón Fernando García Gutiérrez, histórico ciclista máster que fue varias veces campeón de Asturias
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
- Indra inicia su despliegue en Asturias: la multinacional empieza a fichar a un centenar de ingenieros para la planta de blindados del Tallerón
- Crónica de un Descenso Folklórico que asciende a lo más alto batiendo todos sus récods y con El Otero Team como ganador
- Así está siendo el Descenso Folklórico del Nalón: 41 embarcaciones, 7.400 participantes y casi 60.000 espectadores en Laviana
- Lunin regresa a donde fue feliz mientras piensa en sus minutos