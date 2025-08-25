Gelabert destapa su olfato goleador con el Sporting

Nunca había jugado en el Sporting con anterioridad, pero su sentimiento de pertenencia a la ciudad y a los colores le hizo escoger al conjunto de Gijón por encima de otras opciones económicas más suculentas. Esta decisión que tomó César Gelabert el pasado verano ha tornado a ser todo un acierto tanto para el jugador como el equipo. El palentino ha vuelto a ser clave en una nueva victoria del Sporting. Su gol ante el Ceuta selló los tres puntos para el Sporting y colocó en su casillero particular el segundo de la temporada. El Gelabert que se vio la temporada pasada, más anclado a banda o cerca de los medios y desconectado de la creación de fútbol, ha dado paso a un mediapunta que hace jugar y, lo que es más importante, tiene olfato de gol.

La llegada de Asier Garitano al banquillo del Sporting le ha acercado a portería. Siete goles en diez partidos, a los que sumar una asistencia, para ser la principal referencia ofensiva. El palentino ha cambiado las tornas con Otero, que en este comienzo de liga se ha destapado como un hábil asistente con tres pases de gol. El cambio de sistema de Garitano, pasando a jugar con dos mediocentros y un mediapunta cercano al delantero, abrió la puerta a que Gelabert regresara a una posición más conocida para su fútbol. Desde ahí, es donde ha florecido el olfato goleador que hasta ahora era desconocido.

Hasta su llegada al Sporting, el hijo del exsportinguista Juanma no había superado la cifra de dos goles por temporada. Las lesiones le lastraron en sus primeros años en el fútbol profesional, así como en su etapa en el Toulouse, equipo que se hizo con sus derechos después de jugar en el Mirandés. Tras un gran comienzo de temporada, la segunda vuelta se la pasó en el banquillo, de ahí a que buscase una salida para sumar minutos. Tuvo ofertas de varios equipos de Segunda, algunas económicamente más suculentas que la del Sporting, pero su vínculo con el club, tras pasar su infancia en Gijón mientras su padre militaba en el Sporting, le hizo decantarse por el conjunto rojiblanco.

Alternando titularidades con suplencias en la primera vuelta, tras el descanso navideño firmó su primer tanto en el partido clave; ante el Oviedo en El Molinón. Los resultados no acompañaron y Rubén Albés dejó su hueco en el banquillo para Garitano. Ahí fue cuando explotó el Gelabert que estaba esperando El Molinón. En el puesto de "10" se ha convertido en un "9". En el debut del técnico vasco ante el Eldense, un partido clave por la permanencia, el palentino contribuyó con un tanto para ganar por 1-2. En la siguiente jornada, anotó un doblete ante su exequipo, el Mirandés, para firmar un 3-1 que hacía respirar al Sporting. Firmó dos goles más para cerrar la campaña, uno ante el Cartagena y otro ante el Racing de Ferrol. Esta temporada, tras el pago de su cláusula de 2 millones de euros, la ha comenzado como acabó la anterior, con otros dos goles en dos jornadas. El debate del delantero sigue estando presente, pero en menor grado debido a la efectividad que está mostrando el equipo de cara a puerta. Gran culpa de ello la tiene Gelabert.

Por el momento, parece que el palentino goza de salud, motivo de alegría en el sportinguismo, aunque como se vio en el encuentro ante el Ceuta, el equipo no tiene un recambio natural para esta posición. Ante el Córdoba, fue sustituido por Eric Curbelo en un cambio enfocado en apuntalar la defensa. Ante el Ceuta, Garitano optó por dar entrada a Pierre Mbemba, aunque minutos más tarde fue Enol Prendes y Justin Smith los que actuaron en esa posición de mediocentro más adelantado. Con el futuro fichaje de un nuevo jugador de banda, habrá que ver si hay otros jugadores como Gaspar o Queipo que puedan actuar en esa zona.