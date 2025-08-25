Orlegi echa el resto para el ascenso del Sporting: 11 millones y las claves del "préstamo participativo" frente una la ampliación de capital

Una inyección millonaria para reactivar el objetivo del asenso. El consejo de administración del Sporting convocó en la noche de ayer junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 26 de septiembre (11.00 horas, sala de prensa de El Molinón). Lo hizo con el fin de ratificar un crédito participativo de 11 millones de euros que ya otorgó Orlegi Sports para reforzar "su estructura de capital y hacer frente a los retos futuros del Real Sporting de Gijón de una manera más sólida". El movimiento, el más importante financieramente desde la compra del club, llega tras desembolsar este verano más de 3,5 millones de euros en fichajes y con el ascenso en la mente.

Inversión y riesgo. Orlegi mueve ficha para intentar acercar el salto a Primera y subrayar su ambición de conseguir en Europa el éxito que le ha acompañado en México en una operación financiera rotunda. También con aristas. De lo que no hay duda es que la inyección económica, en forma de préstamo participativo, de 11 millones, se convierte en una de las decisiones más importantes desde la compra y llegada a Gijón del grupo, en el verano de 2022. También un mensaje claro después de meses con rumores de venta.

¿Qué es un préstamo participativo? Los medios especializados lo definen como una fórmula a medio camino entre la inyección de capital por parte de un inversor privado, y del préstamo que ofrecen las entidades bancarias. La entidad prestamista percibirá un interés variable que se determinará en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria, es decir, del Sporting. El criterio para determinar dicha evolución podrá ser: el beneficio neto, el volumen de negocio, el patrimonio total o cualquier otro que libremente acuerden las partes contratantes. Además, las partes podrán acordar un interés fijo con independencia de la evolución de la actividad. El club solo detalla que es Orlegi quien ya ha otorgado este préstamo. En la junta de accionistas podrían conocerse más detalles sobre el contrato y cómo se aplicará en las finanzas del club rojiblanco en el presente y en posteriores cursos, si fuera el caso. Las características del préstamo participativo le lleva a ser adoptado en ocasiones como alternativa a una ampliación de capital.

Esta operación llega en uno de los veranos más rápidos, en materia de fichajes, desde la llegada de Orlegi al Sporting. Un verano en el que la incorporación de un extremo se ha situado como la operación más compleja de las abordadas por la comisión deportiva. La negativa de Daniel Luna (jugará cedido hasta final de temporada en el Huesca), se suma al frenazo en el fichaje de Juan Córdoba (descartado tras no pasar el reconocimiento médico en Gijón) y la frustrada negociación por Lasha Odisharia. Imprevistos o circunstancias con menos de una semana para completar una plantilla que espera también por un defensa zurdo.

El Sporting trabaja en poder responder a la llegada de un jugador de banda, preferiblemente para el carril diestro, y un defensa que pueda actuar como central o lateral izquierdo. Son las dos posiciones con las que se pretende dar por cerrada la plantilla. Son dos demarcaciones que el mismo Asier Garitano verbalizó como objetivos de cara al tramo final del mercado. Hace unos días, existía un moderado optimismo en que Daniel Luna firmara.. Aunque la operación nunca se dio por cerrada, las conversaciones abiertas con el jugador sí llevaban a poder esperar un desenlace positivo en ese aspecto.

El club rojiblanco ha realizado, hasta el momento, ocho movimientos para reforzar la plantilla. Varios de ellos, con operaciones que implicaron a jugadores que ya habían militado en el equipo la pasada temporada. Así llegaron, en propiedad, César Gelabert y Jonathan Dubasin. Dos incorporaciones que obligaron a desembolsar, entre ambas, algo más de 3,5 millones. También repite este curso Jordy Caicedo, en su caso, bajo una nueva cesión desde Atlas. A estos tres jugadores hay que sumar los fichajes, también en propiedad, de Lucas Perrin, tras completar la pasada campaña en el Círculo de Brujas belga; Álex Corredera, desde el Khimki ruso; Pablo Vázquez, después de desvinlarse del Deportivo de La Coruña, y Mamadou Loum, llegado desde el Arouca portugués. En condición de cedido, desde el Espanyol, se incorporó Justin Smith. Faltan, a priori, otros dos futbolistas para atender las necesidades de Asier Garitano.