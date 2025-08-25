Partidos para ganar: el Sporting y la defensa de Josu Uribe al "método Garitano"

Desplazamiento largo y difícil, pero no nos quejemos, que el rival lo tiene que hacer cada quince días; muchísimo calor y un campo que no estaba en las mejores condiciones a pesar de todos los esfuerzos del club caballa.

Primera parte de total control del partido y del juego del Real Sporting, ayudado con un gol en los primeros minutos, llevando el partido a donde más le gusta al míster para provocar errores en zonas intermedias, con un equipo muy corto, mucha fuerza en los duelos y en las disputas, junto a la enorme calidad y velocidad de los jugadores de ataque. Un Ceuta asustado, con muy pocos argumentos ofensivos, y un Real Sporting que pudo cerrar el partido con el mano a mano de Gelabert y el cabezazo de Otero.

Una segunda parte donde el cambio del pivote defensivo Bodiger por un extremo puro muy rápido y hábil como Ugiagbe modifico el modelo de juego caballa con un centrocampista menos y un atacante más, haciendo retroceder al Sporting demasiados metros. Costaba robar donde le gusta al equipo, que son esas zonas intermedias, y buscar la espalda del rival. El Ceuta empezaba a terminar las jugadas cerca del área rival y los asturianos, a sentirse incómodos.

El míster empezó a cerrar el partido y prescindir del talento de Gaspar, Gelabert, Corredera o Nacho Martín, para introducir gente que gana disputas y con mucho trabajo defensivo, como Smith, Mbemba y Curbelo. El partido se había complicado por no cerrarlo en la primera parte y los cambios no estaban para muchas florituras. Ahí apareció la figura de Yáñez, que contra el Córdoba no estuvo a su mejor nivel y en Ceuta, con tres acciones descomunales, cierra el partido.

El Sporting será un equipo muy fuerte en zonas defensivas, con cuatro defensores que estuvieron enormes en el Alfonso Murube, un centro del campo con jugadores que den posición y equilibrio, y unos atacantes con enorme calidad, capaces de ganar partidos sin necesidad de controlar el juego. Pero eso sí, si el partido se juega a lo que le gusta a Garitano.

Seis de seis. Como decimos en Asturias, en la rula no preguntan... apuntan. El Sporting no será un equipo muy llamativo en su fútbol de control, pero será un equipo muy fiable y que sabe a lo que juega. Defendemos como leones y los buenos son los que deciden los partidos. En ese sentido, el Sporting los tiene muy buenos.

Hay partidos en una liga que no son para disfrutar, y el del Ceuta era uno de ellos. Son partidos que te hacen estar arriba si los sacas para delante, partidos para ganar. A disfrutar.