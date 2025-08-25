El Sporting convoca junta de accionistas para aprobar un préstamo participativo de 11 millones de euros

El Consejo de Administración del Real Sporting de Gijón ha convocado Junta General Extraordinaria de Accionistas (la convocatoria a los accionistas ya está publicada en la página web oficial del Club) para el próximo 26 de septiembre, con el fin de ratificar un crédito participativo de 11 millones de euros que ya otorgó Orlegi Sports para reforzar "su estructura de capital y hacer frente a los retos futuros del Real Sporting de Gijón de una manera más sólida".

La Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo 26 de septiembre de 2025 en Calle Luis Adaro Ruíz Falcó, 33203, Gijón, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 29 de septiembre de 2025, en segunda convocatoria. El orden del día será el siguiente:

Primero.- Ratificación de contrato de préstamo participativo y estructura contractual.

Segundo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley

El club informa que "conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales del Real Sporting de Gijón, S.A.D. y en la Ley de Sociedades de Capital, la presente Convocatoria de la Junta General de Accionistas se publicará en la sede electrónica o página web corporativa de la sociedad creada a tal efecto, www.realsporting.com, con una antelación mínima de un mes a la fecha señalada para su celebración".

Además, recuerda que "de conformidad con el artículo 16 de los estatutos sociales, podrán asistir personalmente a la junta los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, cuatro acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo en el libro registro de acciones de la Sociedad. Los accionistas titulares de un número de acciones inferior a cuatro podrán agruparse con otros accionistas para reunir esta cifra".

Los accionistas que deseen asistir deberán solicitar la correspondiente tarjeta de asistencia en el domicilio social de la entidad, sito en la Escuela de Fútbol de Mareo, Camino de Mareo a Granda, nº 645, Mareo de Abajo, 33390, Gijón, exclusivamente mediante sistema de cita previa, que se podrá obtener en el teléfono 985 16 76 77, o en el mismo lugar de celebración de la junta una hora antes de su celebración, previa acreditación de su personalidad y titularidad.