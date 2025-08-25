El Sporting prescinde del entrenador del Femenino... tras una rajada en redes sociales
"Misma historia de siempre, ilusión, trabajo, pero en realidad, cero medio y cuando aparecen, puro postureo", compartió Alfonso Baldomir en su perfil personal
El Sporting comunicó este lunes la salida de Alfonso Baldomir como entrenador del Sporting Femenino, tan solo semanas después de ser anunciado en el cargo. Su marcha se produce tras un mensaje compartido por el técnico en redes sociales: «Misma historia de siempre , ilusión , trabajo, pero en realidad, cero medios y cuando aparecen, puro postureo…».
El mensaje sorprendió en el club y desencadenó todo lo que ha llegado después. El Sporting emitió una nota en la que detalla que el resto de «integrantes del actual cuerpo técnico continúan en el primer equipo. El club trabaja para contratar al primer entrenador». La liga se inicia para el Sporting femenino el próximo 6 de septiembre.
