El Molinón camina ante la Cultural hacia otro lleno
El Sporting suma más de 2.400 entradas vendidas y nuevas altas de abonados
Casi 25.000 espectadores siguieron el estreno del Sporting en El Molinón durante la primera jornada de Liga. La visita de la Cultural va camino de repetir números. El municipal gijonés apunta a volver a colgar el cartel de "no hay billetes" para recibir al cuadro leonés este viernes (21.30 horas). El inicio de la venta de entradas al público en general, tras un plazo reservado para los abonados, ha elevado a 2.400 las entradas ya vendidas. Además, se han registrado nuevas altas de abonados tras las dos victorias en el inicio de liga.
El Molinón volverá a ser protagonista de la jornada en Primera y Segunda División más allá del espectáculo brindado por Sporting y Cultural Leonesa. El municipal gijonés fue el que registró la mejor entrada en la categoría de plata (24.896 espectadores, según datos oficiales) durante la jornada inaugural del campeonato. Un dato que superó a la mitad de los campos de la máxima categoría del fútbol español. La Cultural también contará con apoyo en Gijón.
La Federación de Peñas Culturalistas organizan desplazamiento, con inscripciones abiertas hasta el día de hoy, para viajar el viernes en el día y acompañar al equipo. La Cultural ha recibido 570 localidades para el duelo ante el Sporting, máximo para la zona reservada para la afición visitante, que repartirá siguiendo el criterio de antigüedad. El precio de estas localidades es de 20 euros. El hecho de que el encuentro se juegue en un horario poco habitual como un viernes, a las 21.30 horas, no parece que haya frenado el empuje por seguir el partido en El Molinón.
