Con El Molinón a reventar... ¡la afición del Sporting prepara una sorpresa más ante la Cultural!

Si sobraban ingredientes para visibilizar el partido del Sporting de este viernes ante la Cultural (El Molinón, 21.30 horas) en medio de un ambientazo, toca añadir uno más. La afición rojiblanca ha comenzado a movilizarse para protagonizar un multitudinario recibimiento al autocar del equipo en su llegada al campo. Sería el primero de la temporada, ya que no hubo nada especial en el primer partido en casa, ante el Córdoba. La peña Ultra Boys ha convocado a realizar un corteo hasta el campo, a partir de las 19.30 horas, en el punto habitual: la confluencia de la avenida Torcuato Fernández-Miranda con la calle Luis Adaro.

Las taquillas de El Molinón continúan abiertas este miércoles, de 9.30 a 19.30 horas, para la venta de entradas al público en general, aunque el papel está próximo a agotarse. El club ya ha despachado más de 3.000 localidades para el encuentro ante la Cultural Leonesa, que llegará a Gijón respaldada por un buen grupo de seguidores leoneses. 570 ya agotaron las localidades enviadas al Reino de León. Serán más. La previsión es que El Molinón vuelva a superar los 24.000 espectadores, como ya sucedió en la primera jornada. El club también ha registrado nuevas altas de abonados en los últimos días. En parte, gracias al impulso del pleno de triunfos en Liga, lo que ha permitido vivir el mejor inicio posible de temporada hasta el momento. n