El Sporting, volcado en firmar extremo y después... un nombre en la agenda para la defensa

El Sporting de Gijón está focalizado en esta recta final del mercado en la contratación de un extremo, una vez se ha caído la opción de Dani Luna. La llegada de un jugador de banda se mantiene como la prioridad para avanzar en la confección de la plantilla, antes que el central o lateral izquierdo demandado también por Asier Gartino.

Será después, al cierre de esta operación, cuando el área deportiva tiene previsto abordar la llegada de un defensa que pueda competir en el perfil izquierdo de la zaga: se observan centrales zurdos y laterales izquierdos, y se tienen en cartera varios nombres. Uno de ellos es Bryan Olivan, veterano lateral izquierdo de 31 años y que goza de cartel en el mercado. El club gijonés tiene en su agenda a este futbolista, con amplia experiencia en el mercado nacional tras acabar etapa en el Espanyol y hacerse un hueco en La Liga en clubes de prestigio como el Girona, Cádiz o Mallorca.

En cualquier caso, el área deportiva está focalizado en la contratación de un extremo y no valorará sus opciones para firmar a un defensa hasta que no satisfaga antes esta necesidad. Un detalle que también determinará en qué condiciones económicas podrá apostar por acabar de cerrar la plantilla.