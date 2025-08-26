"Tirriu", el pasajero gijonés de la Cultural

El regreso de la Cultural Leonesa a Segunda División devolverá este viernes a El Molinón (21.30 horas) a un equipo con especial vínculo con Gijón y el Sporting. Lazos como la singular historia de "Tirriu", un "pequeñucu" y "habilidoso 10" que en 1928 fichó por la "Cultu" tras formar parte del inolvidable Athletic de El Llano, subampeón de España en 1924. Braulio Fernández (Gijón, 1904-1980) aceptó incorporarse al cuadro leonés asumiendo un extraordinario esfuerzo, el de "cruzar cada fin de semana Pajares en tren, sin dejar de trabajar en la fábrica de Laviada". Eso implicaba invertir su descanso en horas de ruta y fútbol. En ocasiones, sin pasar por casa. Logró un recordado campeonato regional, preludio del primer ascenso a Segunda División de la historia de la Cultural.

Cuadro conmemorativo de la plantilla de la Cultural de 1927-28. | LNE

"Cobraba por partido jugado, y como aquello no daba para vivir, tuvo que seguir trabajando", explica José Luis Fernández, nieto y guardián de la memoria personal y deportiva de Braulio. "Tirriu" jugó solo un año con la Cultural, "la mitad final de la temporada 1927-28, y la mitad inicial de la 1928-29", pero pudieron ser muchos más. "Tuvo tan buen rendimiento que el presidente de la Cultural le ofreció casa, trabajo en la estación de León y carbón a cambio de que siguiera en el equipo. Estaba recién casado, ya tenían un hijo y mi abuela, Lourdes González, se opuso a mudarse", detalla José Luis. Con todo, el recuerdo de aquel esforzado futbolista caló en los amantes de la historia del equipo. Hasta el punto de que la peña culturalista "Cruzando El Negrón" puso su nombre al premio que otorgan al futbolista de la Cultural que haya mostrado mayor "espíritu de esfuerzo, compromiso e implicación". "Fue muy emocionante asistir al primer acto de entrega, en el Reino de León", admite José Luis antes de añadir una curiosidad: "Nunca perdió jugando con la Cultural en casa. Solo cedieron un empate, ante el Oviedo".

Carta de Ramón Herrera dirigida a Braulio Fernández. | LNE

"Tirriu", vecino de El Llano alta, lo que terminaría siendo clave en formar parte de un Athletic de El Llano en el que compartió plantilla con históricos como Ramón Herrera "El Sabio", que posteriormente jugó en el Sporting, junto a otros compañeros, también pudo vestir de rojiblanco. "Llegó a entrenarse con el Sporting, pero él quería que le hicieran ficha profesional, y entonces lo que le ofrecieron era jugar como amateur. No aceptó", explica su nieto. Una decisión, explica el propio José Luis, de la que luego "se arrepintió. También le dolió mucho no aparecer en un libro conmemorativo que editó la Cultural con motivo del 50 aniversario".

José Luis Fernández, nieto del «Tirriu».

"Tirriu", apodo que le venía por "ser muy travieso", jugó también en el Hispania, el Unión Deportivo Racing y en la selección asturiana, estará, de alguna forma, presente este viernes en El Molinón. "Voy a ir al partido con la camiseta de la Cultural con su nombre", afirma José Luis Fernández, el orgulloso nieto de aquel aplicado pasajero gijonés que llegaba cada domingo a León para jugar con la Cultural.