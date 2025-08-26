Unipes aplaude "el compromiso de Orlegi con el Sporting" tras la inyección de 11 millones de euros
El colectivo presidido por Gustavo Alonso entiende que es una apuesta "en firme por el equipo a corto, medio y largo plazo" y pide que "se refleje en lo deportivo"
La Unión de Peñas Sportinguistas (UNIPES) valora positivamente la decisión tomada por Orlegi Sports de inyectar 11 millones de euros al Real Sporting de Gijón, en forma de préstamo participativo, y al mismo tiempo pide que "esta potente inyección económica se vea reflejada en lo deportivo".
En comunicado emitido por el colectivo presidido por Gustavo Alonso, "se aplaude así el esfuerzo realizado por la propiedad, entendiéndolo como una apuesta en firme por el equipo a corto, medio y largo plazo, disipando cualquier duda que pudiera haber al respecto".
No obstante, la entidad se mantendrá "vigilante para constatar que esta decidida apuesta tiene su reflejo sobre el terreno de juego, permitiendo la incorporación de jugadores que hagan dar un salto de calidad mayor aún a la plantilla (tras las incorporaciones acometidas este verano) que le permita estar luchando por las cotas más altas, así como en la mejora de instalaciones o infraestructura de club".
Con todo, Unipes subraya que "se muestra satisfecho de constatar que Orlegi Sports quiere apostar por el Sporting y por llevarlo al lugar donde merece: la Primera División".
