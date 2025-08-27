Las cinco claves de la decisión de Orlegi y el préstamo participativo al Sporting

Después de adquirir el Sporting en el verano de 2022 a cambio de 42 millones de euros; completar, poco después, una ampliación de capital de 7,1 millones de euros; e inyectar la temporada pasada, entre el verano y el mes de enero, 3 millones más en las cuentas, Orlegi vuelve a tirar de músculo financiero para consolidar su proyecto en el club rojiblanco. La aprobación de los 11 millones de préstamo participativo, ya otorgados por el grupo mexicano al club, en la próxima junta de accionistas, responde a una nueva fórmula para relanzar financieramente y, en consecuencia, deportivamente al equipo. También a un recurso que empieza a consolidarse en el fútbol para buscar el crecimiento futuro. A la espera de que Orlegi detalle las condiciones del contrato, varias son las razones que han llevado a clubes como el Deportivo a optar por esta vía. El popular CVC es también un ejemplo de préstamo participativo, aunque en un contexto y condiciones diferentes a las del Sporting.

Flexibilidad.

Los préstamos participativos llevan aparejadas una serie de condiciones para concretar cómo y cuándo se realizará la devolución de la cantidad otorgada al prestatario, en este caso, al Sporting. Lo habitual en los casos en los que el prestamista, Orlegi, es accionista mayoritario, es intentar favorecer las condiciones vinculándolas a situaciones en las que las cuentas reflejen "números negros" o beneficios. Unas pautas que tienen poco que ver con el escaso margen del que se suele disponer a la hora de afrontar los plazos de préstamos bancarios.

Capitalización.

El hecho de que Orlegi sea el principal accionista del Sporting también da opción a que pueda darse el escenario en el que el máximo accionista decida transformar toda o parte de la cantidad del préstamo participativo, en acciones. La operación requeriría menor complejidad que si se tratase de un inversor externo. Todo esto estaría sujeto a la decisión de Orlegi, su aprobación en junta y al control económico de LaLiga. Orlegi ya controla el 86% del accionariado, por lo que esta decisión no implicaría cambios importantes en la operatividad y control del club. Abanca, accionista mayoritario del Dépor, optó por capitalizarlo.

Vinculación a beneficios.

Los préstamos participativos suelen tener un tipo de interés fijo y otro variable. Este último, puede vincularse, según el tipo de contrato, al beneficio neto, el volumen de negocio, el patrimonio total o cualquier otro valor relacionado con la marcha del club. La fórmula permite a Orlegi que, en situación favorable (superávit) pueda obtener un rendimiento financiero al préstamo otorgado al Sporting. Un escenario que no sería posible de aferrarse a un préstamo bancario. Resta por poner número a ese tipo de interés, tanto el fijo como el variable, y compararlos con los del mercado (hay una normativa fiscal que establece unos límites).

Deuda y otros 3 millones.

La entrada de 11 millones de euros se traduce en oxígeno para el día a día de las finanzas del club a la hora de hacer frente a su deuda, especialmente, a corto plazo (el toral de la deuda se sitúa en torno a los 40 millones de euros antes de aprobarse este último préstamo). De esta deuda total, 24 millones se integran en CVC, gestionado por LaLiga y con un plazo de 50 años. Cabe recordar que no es el primer préstamo que realiza Orlegi al club. Ya utilizó este método el verano pasado por una cantidad de 2 millones de euros, y el pasado enero, por valor de 1 millón de euros, aunque entonces como una "inyección" anunciada por David Guerra, sin entrar en detalles.

"Números negros".

El Sporting presupuestó pérdidas para el ejercicio 2024-25, el que se analizará en la próxima junta de accionistas. Unas pérdidas estimadas en 2,6 millones de euros. Pérdidas, con matices. "Será la primera vez que el Sporting opere con números negros en la época moderna. Por encima del punto de equilibrio. Fortalecimos las finanzas del club", detalló Alejandro Irarragorri hace un año. con un beneficio por valor de "en torno a 195.000 euros" en "ebitda", indicador financiero del beneficio bruto de explotación calculado antes de deducir los gastos financieros (intereses y amortizaciones). En resumen, un indicador de que el Sporting camina en el objetivo de ser un club autosostenible, el principal objetivo de Orlegi cuando adquirió el Sporting junto el ascenso a Primera.