David Guerra cierra la puerta a la salida de Queipo del Sporting: "Tenemos confianza en lo que puede dar durante la temporada"

Con motivo de la presentación de Mamadou Loum como jugador del Sporting, el presidente David Guerra compareció ante los medios para desvelar alguna de las claves del nuevo crédito de 11 millones de euros que ha recibido el club por parte del Grupo Orlegi, los próximos movimientos para esta última semana de mercado y la confianza depositada en algunos de los jugadores de la cantera.

Cierre de mercado. "Hace unos días venía aquí a contar cómo habíamos planteado el mercado. La situación sigue siendo la misma, es verdad que tenemos menos tiempo, pero siguen siendo los mismos objetivos. Seguimos teniendo varias opciones abiertas para intentar cerrar cuanto antes. El mercado es al final el que, unas opciones salen, otras no, por diferentes circunstancias y a eso hay que adaptarnos y llegar para conseguir los objetivos. Conseguimos armar un equipo en la columna vertebral con antelación y nos ha hecho ser competitivos en los primeros partidos. Pero hay que acabarlo como merece esta semana, seguimos con los objetivos abiertos y varias opciones encima de la mesa que venimos trabajando desde hace semanas".

El crédito de 11 millones de euros. "Nuestro compromiso con el club es a largo plazo. Es lo que hemos intentado llevar a cabo, con mayor o menor acierto, durante este tiempo. Esta fórmula que hemos elegido es para continuar con la estabilidad y crecimiento que estamos viviendo. Es un momento también para agradecer la lealtad, confianza y exigencia de toda la afición. Tiene que estar y que clara en el día a día".

Dani Queipo. "Dani goza de toda la confianza del club, es un jugador de esta plantilla y tenemos confianza en sus condiciones, en lo que puede llevar a cabo y en lo que puede dar durante toda la temporada".

Yan Kembo. "El míster está evaluando los futbolistas que tenemos en plantilla: lo que están aportando, su rendimiento, como se van adaptando al plan de juego y a las exigencias que está teniendo el entrenador y lo que nos vamos encontrando en los partidos. Nuestro objetivo es reforzar y jugadores que nos aporten".

Enol Prendes y Amadou. "Amadou por derecho y Enol que está llamando con fuerza y entendemos que durante este año va a ser un jugador en dinámica del primer equipo, muestran la realidad. Aquellos jugadores que verdaderamente den ese paso, quieran estar y el míster los considere, tengan esa oportunidad. Para nosotros es parte de lo que significa el Sporting. La temporada es muy larga y va a requerir de todos los futbolistas de la plantilla. El rendimiento y la consecución de los objetivos van a estar en que todos los que estén en la primera plantilla, cuando les toque, estén al máximo nivel. Esa confianza también la tenemos en jugadores jóvenes que poco a poco, se tienen que ganar los minutos y conseguir más rendimiento en el campo".

Salida de Alfonso Baldomir. "Hemos hablado con mucha claridad con toda la sección de fútbol femenino, de cuáles son los objetivos y compromiso con el club. Todos estamos en la misma dirección y si hay alguien que no está pues, evidentemente, tendremos que tener caminos separados. Nuestro compromiso y la claridad en los objetivos eso lo tenemos y todas nuestras capitanas y equipo. Estamos convencidos de que va a ser una gran temporada".