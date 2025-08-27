Javier Domenech Moreno, nuevo socio más joven de la familia sportinguista

Javier Domenech Moreno es el nuevo abonado yogurín más joven de la familia rojiblanca. Hijo de Xana y Pablo, y proveniente de una tradicional y extensa familia de sportinguistas, incluido Rubén Blanco, quien fuera socio de honor del club, su llegada ha traído suerte al Sporting. Con muy pocos días de vida ya ha podido disfrutar del pleno de victorias rojiblancas en Liga, tras imponerse a Córdoba y Ceuta en las dos primeras jornadas, además de contar con el equipo encaramado en los puestos de privilegio de la clasificación. La familia de Javier desea que sea una señal y un estímulo para ver pronto al Sporting de nuevo en Primera División en una campaña tan simbólica como la del 125 aniversario de la fundación del club.

