Loum y Kevin se apuntan: así está el equipo y el mercado del Sporting

El Sporting de Gijón está focalizado en esta recta final del mercado en la contratación de un extremo, una vez se ha caído la opción de Dani Luna. La llegada de un jugador de banda se mantiene como la prioridad para avanzar en la confección de la plantilla, antes que el central o lateral izquierdo demandado también por Asier Garitano.

Será después, al cierre de esta operación, cuando el área deportiva tiene previsto abordar la llegada de un defensa que pueda competir en el perfil izquierdo de la zaga: se observan centrales zurdos y laterales izquierdos, y se tienen en cartera varios nombres. Uno de ellos es Brian Oliván, veterano lateral izquierdo de 31 años y que goza de cartel en el mercado. El club gijonés tiene en su agenda a este futbolista, con amplia experiencia en el mercado nacional tras acabar etapa en el Espanyol y hacerse un hueco en La Liga en clubes de prestigio como el Girona, Cádiz o Mallorca.

En cualquier caso, el área deportiva está focalizado en la contratación de un extremo y no valorará sus opciones para firmar a un defensa hasta que no satisfaga antes esta necesidad. Un detalle que también determinará en qué condiciones económicas podrá apostar por acabar de cerrar la plantilla.

En el capítulo de salidas, el Sporting cuenta con que Dani Queipo continúe en la plantilla después de semanas en las que se han escuchado propuestas para una posible cesión. Garitano le defendió públicamente en los últimos días. Salvo giro de última hora, parece que seguirá como rojiblanco. Al menos, hasta el mercado invernal.

El club sí mantiene abierta la puerta para la cesión de Yann Kembo y Álex Oyón a Primera Federación. En cuanto al central galo, hay algunos intereses abiertos, a la espera de poder concretar fórmulas para asumir la ficha del jugador, alta para muchos de los clubes de la categoría de bronce. En cuanto a Oyón, el interés del Arenas de Getxo, avanzado por LA NUEVA ESPAÑA, puede acabar de concretarse en los próximos días. Al que se le espera en el Sporting Atlético es a Álex Lozano tras su lesión en pretemporada. Si no surge ninguna propuesta interesante en los próximos días, el plan es que pueda reforzar al filial una vez esté recuperado.

Presentación de Loum. El Sporting presentará a Mamadou Loum hoy, a las 13.00 horas, en Mareo. Será en un acto que sucederá al entrenamiento del equipo en las instalaciones rojiblancas, fijado para las 11.00 horas, y sin acceso al público. Loum podría tener sus primeros minutos este viernes, ante la Cultural Leonesa. Es la idea sobre la que trabaja el Sporting. El que está recuperado de sus molestias musculares es Kevin Vázquez, que estará a disposición tras perderse la visita al Ceuta.

