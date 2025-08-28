Garitano, con toda la plantilla a su disposición para el partido entre el Sporting y la Cultural: "Estamos contentos y con todos los puntos"

Por primera vez en esta temporada Asier Garitano tiene a su disposición a todos los jugadores del primer equipo para el próximo encuentro. Sin contar con el lesionado de larga duración, Jesús Bernal, el técnico del Sporting ha incorporado a la convocatoria a Kevin Vázquez y Gaspar, con molestias durante las semanas pasadas y a Mamadou Loum, que ya está a tono para su debut.

La Cultural. "Viene en buen estado pero con malos resultados. Ha competido bien en los dos partidos, el primero muy condicionado por roja directa y penalti a los 40 segundos de su primer partido, pero estuvieron siendo un equipo competitivo en Burgos, pero esa circunstancia les marcó mucho. Con el Almería también estuvieron muy bien, entonces no han sacado los puntos, pero ha sido un equipo que ha hecho las cosas muy bien y espero a un rival muy duro. Nosotros, estamos contentos, con los puntos y en un estado de ánimo muy bueno. Los resultados te dan eso, pero con la idea y el objetivo de seguir".

Loum. "Todo el mundo que esté en la convocatoria puede ser titular. En cuanto a Loum, ha ido haciendo trabajo específico y para esta semana ya iba a estar en dinámica de grupo".

Kevin Vázquez. "Kevin parecía que podía haber tenido algo más, no era así y desde que vinimos de Ceuta entrenó con nosotros en perfectas condiciones".

Gaspar. "Lo mismo, venía con algún problema, jugó una hora partido muy buena, el campo tampoco ayudaba a sus problemas, al tener solo cuatro días de entrenos hemos decidido que fuese de menos a más. Los dos primeros días de recuperación, tercero hizo un trabajo específico y hoy se ha reincorporado normal. Todos los que están en la convocatoria están en buenas condiciones. En cuanto a Gaspar es una pena. En pretemporada se perdió los tres últimos partidos y para el inicio es complicado. Es normal que se cure rápido, pero estamos desando que tenga una continuidad de entrenamiento. Estamos a inicio de temporada, es un jugador fundamental para nosotros y si tiene esa continuidad de entrenamiento, por cómo es él, se pone muy rápido en forma. Para el de mañana va a estar bien, pero le hace falta un poco más de volumen".

El cambio de posición de Gaspar y Dubasin. "Cambiamos perfiles también de los tres centrocampistas. Nos interesaba iniciar presión hacia central zurdo y lo hicimos así. Lo más importante es la idea, no cambió nada, solo los perfiles. Algunos espacios para ocupar en ataque cuando teníamos balón... matices que cambian de un partido a otro, pero sin cambiar la esencia de lo que queremos".

Sensaciones. "Siempre se puede mejorar. Cada semana que ha pasado de pretemporada este equipo ha competido un poco mejor. Llegamos a la liga en muy buenas condiciones y con las ideas claras, si encima sacas resultados y puntos está todo el mundo más contento. Es un equipo que está bien y que sabe la idea que nos hace llevar hasta allí. Ahora toca cada partido competirlo bien".

Debut de canteranos. "La pretemporada de cualquiera de ellos ha sido muy buena. Son jugadores del Sporting de Gijón todos los que entrenan conmigo, su calidad de entrenamiento y competición es muy buena. En cualquier momento podrían jugar, se dio la circunstancia de dónde veníamos, algún problema con Jordy (Caicedo) con Queipo también durante la semana y entendía que en ese tramo final del partido tanto Amadou, como Enol (Prendes) o Pierre (Mbemba) nos iban a dar bastante. No era sencillo entrar en ese momento de partido y lo hicieron bien".

Condición física. "El objetivo era llegar en buenas condiciones a este inicio de temporada, luego si vas a sacar más o menos puntos no lo sabes. Invierno queda muy lejos y todos nos centramos en el siguiente partido. No me pongo a pensar que va a pasar a medio o largo plazo".

Mercado. "La idea es clara. El objetivo era firmar dos jugadores a día de hoy, las posiciones las sabemos, eso sí cada vez queda menos tiempo. Las salidas, no hay por parte nuestra ninguna. Siempre que esté abierto el mercado nunca sabes lo que puede pasar, porque pasan cosas extrañas. A no ser que haya alguien que quiera salir, pero a día de hoy nadie nos ha comunicado esa situación. Llegando a las últimas semanas el que decide es el club".

Garantía de los dos fichajes. "No tengo garantías de nada, sé que están trabajando y mucho para equilibrar la plantilla con esos dos jugadores que nos hacen falta y no tengo prioridad de nada. Nos hacen falta los dos, no suele ser sencillo".

Plan de partido. "Cuando tenemos el balón atacar y cuando no lo tenemos intentar recuperar cuanto antes en las zonas que nos interesa. Ahí no va a cambiar. Ojalá volvamos a hacer el partido competitivo que hicimos en Córdoba y Ceuta. Contra la Cultural tendrá diferentes matices, tienen cosas muy buenas que tendrás controlar".

La afición. "Será el segundo mejor recibimiento, yo ya lo sentí en el primero. Muy positivo y con un talante increíble, pero el recibimiento de cada aficionado del Sporting es una pasada. Nosotros intentaremos seguir compitiendo en el campo y ellos seguro que también van a ayudarnos para que seamos mejores. No vamos a llegar nunca al nivel que tienen ellos, pero entre todos seremos un equipo difícil de batir".

Posesión. "No nos aprovechamos de los errores, los intentamos generar. La gente parece que el tema de las posesiones... ahora tenéis tantos datos, pero hay que interpretarlos bien. En el fútbol puedes tener el 80% o 90% de posesión, pero depende en que posiciones, quien lo tenga, cuando... A nosotros nos interesa lo que nos interesa, lo tenemos claro. Me va a dar igual, no me va a condicionar nada el tener el 15, 20 o el 85. Ojalá podamos tener el 85, el 90 es difícil por las características que tenemos, pero me encantaría que ese 90 lo tuvieran ciertos jugadores.