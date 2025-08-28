Loum se ve listo para debutar con el Sporting: "Soy una máquina"

"Solidez, carácter, personalidad y fútbol". Con estas cuatro palabras definió David Guerra a Mamadou Loum, último jugador en incorporarse a la disciplina del Sporting. El senegalés es pura alegría y dejó constancia de sus ganas de pisar El Molinón de corto, donde espera dejar "la sangre dentro del campo". El fichaje de Mamadou Loum, operación que adelantó LA NUEVA ESPAÑA, dio por concluida la medular del conjunto. Un perfil diferente al que se tiene, con físico y altura, "una máquina", como se definió el propio Loum.

"Estoy muy contento. Muy feliz de estar aquí, en un club histórico. Soy un jugador muy profesional, con carácter y dispuesto a ayudar a mi equipo, al compañero. Lo más importante es estar bien". Estas fueron las primeras palabras de un Loum que se defiende con el español, debido a su paso previo por el Alavés, pero que intercala con el portugués debido a su estancia de una temporada en el Arouca.

El senegalés aterrizó en Gijón hace dos semanas, uniéndose a la dinámica del equipo de inmediato. Sin embargo, y pese a llegar con parte de la pretemporada realizada en su anterior club, el cuerpo técnico de Asier Garitano optó por la calma, con un proceso de adaptación personalizado. Es por eso que Loum no formó parte de la convocatoria ni contra el Córdoba ni contra el Ceuta, aunque para mañana ante la Cultural puede que dispute sus primeros minutos de rojiblanco.

"Estoy para jugar"

"Lo más importante como jugador es estar bien y disponible para cuando llame el entrenador. Soy un jugador profesional y lo más importante es ayudar al equipo", razonó Loum, que secundó las palabras del míster sobre cuándo puede debutar. "Cuando el entrenador me llame tengo que estar listo para ayudar al equipo y ganar los partidos, lo más importante. Físicamente, para este partido del viernes, estoy para jugar".

A sus 28 años, Loum cuenta con una trayectoria que le ha llevado desde Portugal a España, ida y vuelta en ambos casos, pasando por otras ligas como la Championship inglesa o la saudí. También formó parte de varias convocatoria con Senegal, aunque desde 2022 no recibe la llamada. Sin embargo, el mediocentro prefiere hablar del presente, en el que ha llegado a una ciudad "top", expresión que no paró de repetir en la presentación mientras esbozaba una sonrisa. "Top. Estoy muy contento. La gente que está fuera vive mucho el fútbol y esa energía positiva nos llega a los jugadores. De ahí que nos van a dar mucha fuerza. Estoy muy contento, es un vestuario muy unido, con jugadores de mucha calidad", respondió el senegalés sobre sus primeras impresiones de Gijón.

También dejó unas palabras de halago a la afición rojiblanca que pudo conocer en la primera jornada ante el Córdoba y con El Molinón a rebosar. "Soy un jugador que no nota la presión, eso me da alegría por jugar y dejar la sangre dentro del campo. Estaba muy contento el otro día viendo el partido en el estadio. Top, top", insistió Loum, añadiendo que para el encuentro contra la Cultural Leonesa lo más importante es conseguir la victoria. "Hay que sacar los tres puntos porque la afición estará contenta. El resto lo vamos a ver".

Físicamente muy fuerte

"Es normal que, a nivel físico, con 1,90 y 82 kilos tienes que mostrar dentro del campo y dejar mi marca en la liga. Soy un jugador que quiero mejorar en todos los lados y lo más importante es ser profesional y feliz", resume Loum. Consciente de sus características, el senegalés tiene claro su papel dentro del equipo. Acostumbrado a jugar como mediocentro defensivo único, en el esquema de Garitano, con dos centrocampistas, se espera que haga la función de medio más fijo y con presencia cerca de su área. "Soy una máquina, un jugador que en la posición en la que tengo que jugar tengo que ser físicamente muy fuerte. En el campeonato español hay jugadores técnicamente muy buenos y tenemos que pelear y pelear".

Dentro de las ofertas con las que contó el senegalés para salir del Arouca, la del Sporting fue la que más le convenció para continuar su carrera deportiva. "Es un club histórico y la ambición del club y la mía son parecidas, por eso no me lo pensé dos veces. El Sporting de Gijón sabemos que es un club muy grande y lo más importante es mantener el foco, trabajar duro y ayudar al equipo", concluyó el centrocampista, ansioso por debutar con la camiseta del Sporting, algo que puede suceder mañana en la tercera jornada de Liga.