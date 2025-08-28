Oliván coge fuerza para cerrar la defensa del Sporting: las claves de la recta final del mercado

Tres nombres para dos posiciones. Lasha Odisharia y Óscar Cortes para la banda y Brian Oliván para el lateral izquierdo. Esta es la situación del mercado actual del Sporting que ve como el cierre se echa encima y faltan por resolver las dos grandes tareas en cuestión de llegadas. En la zaga, tras la incorporación de Perrin y Pablo Vázquez, se buscaba un tercer central. Al no encontrar nada en el mercado para las opciones que planteaba la dirección rojiblanca y viendo la polivalencia de Diego Sánchez el plan viró hacia la búsqueda de un lateral izquierdo.

La prioridad sigue siendo incorporar a un extremo antes de dar el paso a la llegada del defensa. No obstante, el Sporting mantiene su interés por Brian Oliván, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. A sus 31 años y con amplia experiencia en Primera, donde estaba jugando hasta la temporada pasada en las filas del Espanyol, puede ser la última pieza para apuntalar la zaga. La competencia para hacerse con los servicios del barcelonés es alta, con interés de equipos tanto de Primera División como de Segunda.

Prioridad por el extremo

Anotado en rojo en la libreta de la dirección deportiva del Sporting está la contratación del extremo. Tras caerse Dani Luna que acabó yéndose cedido al Huesca, la opción de Lasha Odisharia se ha reactivado. Después del fichaje frustrado de Juan Córdoba, el Sporting puso su lupa sobre un extremo georgiano de la liga de Letonia. Lasha Odisharia fue el escogido para la demarcación de banda, pero las pretensiones económicas de su club, el FC RFS, alejó ambas posturas, de ahí que el Sporting buscase en el mercado otros nombres.

Es por eso que el club rojiblanco insitió en la opción del georgiano tras el no de Luna. La postura del FC RFS sigue siendo la misma, exigiendo unas cantidades que, por el momento, parecen difíciles de asumir para el Sporting. Sin embargo, podría hacer una nueva oferta que se ajuste más al dinero que reclaman.

En las últimas horas, ha sonado también con fuerza la opción de otro colombiano, el tercero por el que se interesa el Sporting en lo que va de mercado. El periodista Ángel García adelantó el interés del conjunto rojiblanco por el extremo Óscar Cortés, perteneciente al Rangers escocés. De 21 años, sus primeros pasos en el fútbol profesional los dio en el Millonarios de Colombia, recalando tras una temporada en el Lens francés que invirtió 4,5 millones de euros en su traspaso.

En su primera aventura en Europa compaginó actuaciones en el primer equipo y el filial y acabó yéndose cedido al Rangers, que terminó por ejecutar una opción de compra de 5,25 millones de euros. Con el conjunto protestante de Glasgow ha jugado 20 partidos en tres temporadas, incluyendo dos esta misma. La opción de Cortés, de hacerse efectiva, supondría ocupar una de las plazas extracomunitarias del equipo.

El Sporting continúa trabajando en estas tres opciones, pero sin dejar de mirar al resto de oportunidades que pueden surgir antes del "deadline" donde los jugadores que se encuentran libres o en la rampa de salida apuran por encontrar un nuevo equipo. En el apartado de salidas, el Sporting parece que se quedará como está, a expensas si se certifican algunas posibilidades como la de Kembo, Oyón o la muy improbable de Queipo.